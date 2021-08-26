В Сети обсуждают воссоединение актеров из фильма "Назад в будущее"

В Сети обсуждают воссоединение героев культовой трилогии "Назад в будущее". Майкл Джей Фокс, он же Марти Макфлай, опубликовал снимок вместе с Доком – Кристофером Ллойдом.

"Назад в Назад" – подписал фотографию Майкл. Сейчас ему уже 60 лет, а доктору Эмметту Брауну скоро исполнится 83 года.

Актеры встретились на фанатском фестивале, который проходил в Вашингтоне. Они дали пресс-конференцию, раздали автографы и пофотографировались с поклонниками. Говорят, снимать продолжение пока не планируют.

При этом ранее Ллойд заявлял, что четвертая часть "Назад в будущее" появится только через его труп. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.