Филиппа Киркорова поселили в чужую московскую квартиру на 24 часа

Фото: скриншот видео vk.com/sber
Сбер запускает 24-часовое шоу "Король на районе", в котором примет участие Филипп Киркоров. Об этом сообщается на сайте Сбербанка.
Его можно будет посмотреть в официальном сообществе Сбера ВКонтакте. Киркорову предстоит провести целые сутки в обычной квартире в одном из спальных районов Москвы. Там он будет завоевывать статус "короля района", выполняя челленджи.
Для помощи артисту будут доступны флагманская подписка СберПрайм+ и другие сервисы Сбера. Во время шоу зрители смогут задать вопросы, позвонить и даже спеть дуэтом с Филиппом.
Ведущий и шоумен Владимир Маркони будет придумывать челленджи и следить за точностью их выполнения.
Ранее Сбер запустил новый сервис аренды автомобилей "СберАвтоподписка" на срок от полугода до трех лет.
Его услуги доступны для россиян в возрасте от 21 года с водительским стажем в категории B не менее года. Плата за пользование сервисом вносится ежемесячно, она включает в себя все побочные расходы, в том числе страховку, техосмотр, замену шин и налоги. Первый взнос за услуги сервиса не взимается.
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