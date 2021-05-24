Сбер запустил сервис по долгосрочной аренде автомобилей

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Сбер запустил новый сервис аренды автомобилей "СберАвтоподписка" на срок от полугода до трех лет.

Его услуги доступны для россиян в возрасте от 21 года с водительским стажем в категории B не менее года. Плата за пользование сервисом вносится ежемесячно, она включает в себя все побочные расходы, в том числе страховку, техосмотр, замену шин и налоги. Первый взнос за услуги сервиса не взимается.

В настоящее время воспользоваться арендой авто можно в Москве и Подмосковье, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Пока сервис предлагает только новые машины из автосалона, но в ближайшем будущем "СберАвтоподписка" начнет предоставлять в аренду и подержанные автомобили в отличном состоянии.

Использовать арендованные автомобили можно не только на территории России, но и за границей. Единственным ограничением является запрет на использование машин в коммерческих целях.

Ранее стало известно, что сервис "народного" каршеринга "Рули" будет работать не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге. В скором времени водители смогут протестировать новый сервис. По словам Максима Ликсутова, "Рули" поспособствует сокращению в столице количества неиспользуемых автомобилей.