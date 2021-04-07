Эксперт заявил, что рост цен на ОСАГО не повлияет на тарифы агрегаторов такси

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Ожидаемый рост стоимости полисов ОСАГО для водителей такси не должен вызвать повышение цен на услуги агрегаторов, заявил председатель общественного движения "Форум такси" Олег Амосов в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

"Предполагаем, что процентов на 20 они взвинтят стоимость ОСАГО. Хотя, понимаете, таксисты тоже разные. Мы берем парки, в которых работают выходцы, которые берут машину в аренду, выходцы из Азии, и там все машины битые, там ни одной детали целой нет", – заявил он.

Амосов пояснил, что тарифообразование не привязано к стоимости автомобиля, бензина или ОСАГО, а обусловлено внутренними алгоритмами агрегаторов, поэтому не стоит ожидать роста цен на услуги такси.

Эксперт полагает, что рост стоимости автогражданки окажет влияние также на добросовестных таксистов, ухаживающих за своими авто.

"И ни одна страховая еще и страховать не хочет. На самом деле, если через два года такси попадет в ДТП, во-первых, это контролирует сейчас ГИБДД, останавливает, смотрит полис: а у вас полис не для такси, он не действует. Во-вторых, если такой автомобиль попадет в ДТП, то полис действовать не будет", – сказал Амосов.

Ранее в СМИ появилась информация, что рост базовых ставок по обязательному автострахованию такси может составить 60%. По их данным, страховщики совместно с ЦБ и Минфином обсуждают пересмотр тарифов ОСАГО для такси. Это происходит из-за существующего дисбаланса между уровнем выплат по авариям такси и сборам по ОСАГО, который составляет 62%. Чтобы ситуация выровнялась, страховщики просят поднять тарифы минимум на 60%.