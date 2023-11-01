Мэттью Перри умер не из-за передозировки наркотиков – СМИ

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Смерть американского актера Мэттью Перри произошла не в результате передозировки наркотиков, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Первоначальный анализ показал, что следов наркотиков в организме актера не обнаружили. Несмотря на это, предусмотрено более глубокое тестирование, чтобы определить наличие в крови актера каких-либо других запрещенных веществ или опасного уровня содержания лекарств, отпускаемых по рецепту.

Результаты дополнительных проверок обнародуют через 4–6 месяцев, после чего будет окончательно установлена причина и обстоятельства смерти звезды.

Мэттью Перри скончался 28 октября в Лос-Анджелесе. Ему было 54 года. Прибывшие на место спасатели обнаружили тело без признаков жизни в джакузи.

Причину смерти не удалось установить спустя несколько дней. Как сообщали СМИ, для этого может потребоваться несколько месяцев. Запрещенных наркотических препаратов при осмотре дома актера найдено не было.



Ушел из жизни актер Мэттью Перри