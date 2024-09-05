Спецпрокурор Нью-Мексико потребовала возобновить дело против Болдуина

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Специальный прокурор штата Нью-Мексико Кари Моррисси направила судье прошение о пересмотре снятия обвинений с актера Алека Болдуина, сообщает агентство Associated Press.

Моррисси обратилась к судье после того, как появилась информация о намерении Болдуина подать в суд на шерифа и спецпрокурора, которые вели его дело о непредумышленном убийстве на съемочной площадке.

Она подала обращение к судье, в котором подчеркнула, что права Болдуина не были нарушены во время слушания, а для окончательного решения по делу у судьи не хватало фактов.

Осенью 2021 года в Нью-Мексико во время фильма "Ржавчина" Алек Болдуин выстрелил боевым патроном из реквизитного револьвера, в котором должны были находиться холостые патроны. В результате погибла оператор картины Галина Хатчинс, еще двух участников съемочного процесса задело осколками и пулей.

Кинокомпания, занимающаяся съемкой фильма, заявила, что гибель людей на площадке случилась не по ее вине. Обвинение в непредумышленном убийстве предъявили Алеку Болдуину.

В июле 2024 года дело против Болдуина было закрыто. Суд запретил возобновлять его, подкрепив решение неправомерными действиями правоохранительных органов, которые, по словам судьи, скрывали доказательства. Во время судебного процесса выяснилось, что боеприпасы полицией были зарегистрированы под неверным номером, а не как в деле "Ржавчины". Этот факт не позволил адвокатам актера получить доступ к уликам.