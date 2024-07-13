Суд закрыл дело против Алека Болдуина о непредумышленном убийстве

Фото: Pool Video via AP

Суд в американском штате Нью-Мексико закрыл дело против актера Алека Болдуина, которого обвиняли в непредумышленном убийстве оператора во время работы над фильмом "Ржавчина". Об этом сообщает телеканал CNN.

Адвокаты Болдуина выступили с просьбой закрыть дело, мотивируя это тем, что прокуратура скрыла некоторые факты, которые могли быть связаны с инцидентом. Суд постановил прекратить дело без права на повторный пересмотр.

Прокуратура настаивала на том, что Болдуин при обращении с огнестрельным оружием на съемочной площадке вел себя безответственно и халатно отнесся к проверке безопасности.

Защита актера утверждала, что переданный Болдуину револьвер, по оценкам участников съемок, был полностью безопасен.

Двое членов съемочной группы, которые были ответственны за огнестрельное оружие на съемочной площадке, ранее признали вину по делу.

22 октября 2021 года в Нью-Мексико во время съемок одной из сцен фильма "Ржавчина" с участием Алека Болдуина был произведен выстрел боевым патроном из реквизитного револьвера. В результате погибла оператор картины Галина Хатчинс. При этом известно, что актеры должны были стрелять холостыми патронами, однако пуля и осколки задели двоих человек.

В компании Rust Movie Productions, которая занималась созданием вестерна, заявили, что гибель и ранение людей на съемочной площадке фильма "Ржавчина" случились не по ее вине. Алеку Болдуину тем временем предъявили обвинение в непредумышленном убийстве.