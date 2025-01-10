AP: Болдуин подал иск против следователей после дела о непредумышленном убийстве

Фото: ТАСС/AP/Ramsay de Give

Актер Алек Болдуин подал гражданский иск о злонамеренном преследовании против следователей и прокуроров, расследовавших инцидент со стрельбой на съемках фильма. Об этом пишет агентство Associated Press.

По словам актера, ответчики нарушили его гражданские права.

"Они все время пытались возложить на Болдуина ответственность за действия и ошибки других, несмотря на улики и закон", – говорится в тексте иска.

В документе также отмечается, что Болдуина преследовали ради "профессиональной или политической выгоды".

Ранее суд официально закрыл дело в отношении актера о непредумышленном убийстве.

Осенью 2021 года в Нью-Мексико во время съемки фильма "Ржавчина" Болдуин выстрелил боевым патроном из реквизитного револьвера, в котором должны были находиться холостые патроны. В результате погибла оператор картины Галина Хатчинс, еще двух участников съемочного процесса задело осколками и пулей.

Кинокомпания, занимающаяся съемкой фильма, заявила, что гибель людей на площадке случилась не по ее вине.

В июле 2024 года дело против Болдуина было закрыто. Суд запретил возобновлять его, подкрепив решение неправомерными действиями правоохранительных органов, которые, по словам судьи, скрывали доказательства.