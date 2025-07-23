Топ-10 сиквелов, которые выйдут на экраны в 2026 году

Киносезон 2026 года обещает стать насыщенным за счет выхода в кинотеатрах продолжений знаменитых голливудских фильмов, в том числе картин "Дьявол носит Prada" и "Однажды в... Голливуде". О том, какие премьеры ждут зрителей в следующем году, читайте в материале Москва 24.

"Дьявол носит Prada 2"

Фото: кадр из фильма "Дьявол носит Prada"; режиссер – Дэвид Фрэнкел; производство – 20th Century Fox Film Corporation

1 мая 2026 года в прокат выходит фильм "Дьявол носит Prada 2". О том, что студия Disney приступила к созданию продолжения, стало известно летом 2024 года.

Главные роли в фильме исполнят все те же актеры – Энн Хэтэуэй, Мэрил Стрип, Эмили Блант и Стэнли Туччи. По сюжету глянцевый журнал "Подиум" находится на грани закрытия. Чтобы спасти издание от банкротства, главный редактор Миранда Пристли должна заключить контракт с дорогим брендом. Но проблема в том, что руководит им ее бывшая помощница Эмили, которую когда-то не взяли в Париж.

Над сценарием продолжения работает Алин Брош Маккенна. Она же писала сценарий первой части. Режиссером фильма стал Дэвид Френкель.

"Практическая магия"

Фото: кадр из фильма "Практическая магия"; режиссер – Гриффин Данн; производство – DiNovi Pictures

Знаменитый фильм 90-х о сестрах-ведьмах получит продолжение, вторая часть выйдет на большие экраны 18 сентября 2026 года.

По данным Variety, Сандра Буллок и Николь Кидман снова исполнят в ленте роли Салли и Джиллиан Оуэнс. Режиссером нового фильма выступит Сюзанна Бир, а сценарий напишет Акива Голдсман, который был соавтором первого фильма.

Подробностей о сюжете фильма пока нет, но известно, что лента будет основана на более поздней части серии книг Хоффман по мотивам "Практической магии".

Студия Warner Bros. уже выпустила короткий тизер, в нем за кадром звучат голоса Буллок и Кидман, произносящих заклинание.

"Человек-паук: Новый день"

Фото: кадр из фильма "Человек – паук: Нет пути домой"; режиссер – Джон Уоттс; производство – Columbia Pictures Corporation

Выход четвертой части о Человеке-пауке с Томом Холландом в главной роли ожидается 31 июля 2026 года.

Подробностей о сюжете пока нет, однако известно, что на экране вновь появится Зендея, исполнившая роль Мишель Джонсон, возлюбленной Питера Паркера. Помимо Зендеи и Холланда, к своей роли вернется Джейкоб Баталон, сыгравший друга Питера Паркера – Неда.

Холланд в недавнем интервью поделился, что в новой части создатели задействуют реальные локации. Съемки продолжения пройдут в условиях городской среды, поэтому в фильме будет меньше графики.

"В последнем фильме мы были сильно ограничены из-за пандемии и снимали все в павильонах. Теперь мы возвращаемся к традиционному кинопроизводству", – поделился Холланд.

Режиссером проекта стал Дестин Креттон.

"Мстители: Судный день"

Фото: кадр из фильма "Мстители: Финал"; режиссеры – Джо Руссо, Энтони Руссо; производство – Marvel Studios

Продолжение истории о супергероях киновселенной Marvel выйдет в кинотеатрах 18 декабря 2026 года. Изначально планировалось, что "Судный день" начнут показывать 2 мая 2025 года, но дату выхода перенесли из-за забастовки сценаристов.

В июле 2024 года фильм получил официальное название – "Мстители: Судный день". Подробностей о сюжете пока нет, известно лишь, что исполнитель роли Железного человека Роберт Дауни-младший сыграет роль главного злодея Доктора Дума – личность, возвращение которой станет неожиданностью для зрителей.

Свое возвращение также подтвердил Бенедикт Камбербэтч, он известен по роли Доктора Стрэнджа. На San Diego Comic-Con режиссеры фильма братья Энтони и Джозеф Руссо объявили, что в новых "Мстителях" зрители увидят Фантастическую четверку. Главу команды, Мистера Фантастика, исполнит Педро Паскаль, а роль Женщины-невидимки достанется Ванессе Кирби. Существом и Человеком-факелом станут Эбон Мосс-Бакрак и Джозеф Куинн.

Также к роли Человека-паука вернется Том Холланд, а нового Капитана Америку сыграет Энтони Маки.

"Шрек 5"

Фото: кадр из фильма "Шрек 5"; режиссеры – Уолт Дорн, Конрад Вернон, Брэд Эблесон; производство – DreamWorks Animation

1 июля 2026 года в мировой прокат выйдет мультипликационный фильм "Шрек 5". Новая часть франшизы продолжит историю о зеленом огре, его семье и друзьях. Официально о сюжете пятой части "Шрека" пока нет информации, но в Сети все-таки появились подробности истории, которую расскажут зрителям в новом мультфильме.

Инсайдер под псевдонимом MyTimeToShine написал в сети X, что в пятой части дочь Шрека по имени Фелиция с помощью магии случайно перенесет отца и Осла в реальный мир, откуда им придется выбираться.

Также известно, что актеры Майк Майерс, Эдди Мерфи и Кэмерон Диас озвучат Шрэка, Осла и Фиону, а дочь главного героя будет говорить голосом Зендеи.

"Константин: Повелитель Тьмы 2"

Фото: кадр из фильма "Константин: Повелитель тьмы"; режиссер – Френсис Лоуренс; производство – 3 Art Entertainment

Точной информации о выходе продолжения фильма "Константин: Повелитель тьмы" пока нет, но в Сети предполагают, что премьера состоится в 2026 году.

В новой части исследователь паранормальных явлений Джон Константин снова окажется втянут в войны между демонами и ангелами. Его цель – помочь людям, которых монстры используют для своих целей, вселяясь в них.

Продюсер первой части Акива Голдсман, подтвердил, что "Константин 2" продолжит развивать темы первой части, в том числе "поддержание барьера между Землей и злыми существами, находящимися по ту сторону".

"Третий лишний"

Фото: кадр из фильма "Третий лишний"; режиссер –Сет Макфарлейн; производство – Bluegrass Films

Знаменитая комедия "Третий лишний" получит продолжение в анимационном сериале-сиквеле, сообщило издание Variety. Точных деталей сюжета пока нет.

Продюсеры сообщили, что актер Сет Макфарлейн вновь озвучит плюшевого медведя Теда. Также к своим ролям вернутся Марк Уолберг, Аманда Сайфред и Джессика Барт.

"Однажды в... Голливуде 2"

Фото: кадр из фильма "Однажды в... Голливуде"; режиссер – Квентин Тарантино; производство – Bona Film Group

1 апреля 2025 года стало известно, что режиссер Дэвид Финчер снимет спин-офф "Однажды в... Голливуде" про каскадера Клиффа Бута. Первую часть фильма режиссировал Квентин Тарантино, но от продолжения съемок второй части постановщик отказался. Известно лишь, что он согласился написать сценарий.

Производством новой части фильма занимается Netflix. Актер Брэд Питт снова исполнит главную роль: его герой Клифф Бут станет решалой в голливудской студии. Он оставит каскадерство и больше не будет работать на Рика Далтона. Теперь герой выполняет важные поручения продюсеров: договаривается с актерами, решает проблемы на съемочной площадке и запугивает конкурентов.

В спин-оффе покажут Голливуд 1970-х. Действие ленты развернется спустя восемь лет после финала оригинального "Однажды в... Голливуде".

"Социальная сеть 2"

Фото: кадр из фильма "Социальная сеть"; режиссер – Дэвид Финчер; производство – Columbia Pictures

Студия Sony Pictures начала работу над "Социальной сетью 2". Режиссером и сценаристом новой части выступит Аарон Соркин.

Сейчас проект находится на стадии подготовки, и точные даты съемок еще не определены. Разработчики при этом отметили, что фильм не будет прямым продолжением картины 2010 года, а сосредоточится на событиях более позднего периода.

В центре сюжета окажется серия расследований The Facebook Files, опубликованных в 2021 году в The Wall Street Journal, которые раскрывают внутренние механизмы работы соцсети и ее влияние. Фильм также затронет тему выборов 2020 года в США.

Пока неясно, вернется ли Джесси Айзенберг к роли Марка Цукерберга, основателя Facebook. Картина может выйти на экраны в 2026 году.

"Голодные игры: Рассвет жатвы"

Фото: кадр из фильма "Голодные игры"; режиссер – Гэри Росс; производство – Color Force

Последний роман из серии, получивший название "Голодные игры: Рассвет жатвы", писательница Сьюзен Коллинз выпустила летом 2024 года, тогда же стало известно, что в 2026 году произведение будет экранизировано кинокомпанией Lionsgate.

Премьера фильма назначена на 20 ноября 2026 года. Режиссером новой ленты выступит Френсис Лоуренс, уже снявший четыре фильма серии. Над сценарием работает Билли Рэй, автор сценария первой части "Голодных игр".

В ленте снимутся Джозеф Зада в роли Хеймитча Эбернети, Уитни Пик, Маккенна Грейс, Джесси Племонс, Майя Хоук, Келвин Харрисон-младший, Лили Тейлор, Бен Ван, Рэйф Файнс и Эль Фаннинг.

В новой части речь пойдет о жизни молодого участника 50-х Голодных игр Хеймитча Эбернети, который в будущем станет наставником Китнисс Эвердин. В фильме также появится президент Сноу, которого играет Рэйф Файнс.