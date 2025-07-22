Компания 20th Century Fox представила первый постер новой части "Аватара"

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Компания 20th Century Fox показала первый постер нового фильма "Аватар: Огонь и пепел" на странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

На нем изображен лидер жестокого клана Манкван (Пепельный народ) Варанг.

Из третьей части картины зрители узнают о новых испытаниях семьи Джейка Салли и Нейтири на Пандоре. Действия будут разворачиваться после событий второй части. Главными антагонистами станет клан Пепельного народа, который бросает вызов главным героям и демонстрирует жестокую сторону На'ви.

Режиссером и соавтором сценария является Джеймс Кэмерон. Кроме того, он принимает участие в монтаже и работает совместно с ведущими кинематографистами над созданием уникальных миров Пандоры.

Зарубежный прокат фильма стартует 19 декабря 2025 года.

Ранее Кэмерон представил первый трейлер фильма "Аватар: Огонь и пепел". С первых кадров, которые происходят на Пандоре, перед зрителями предстают два новых клана На'ви – Торговцы Ветра и их враги, Огненные Люди. Трейлер заканчивается трагической сценой: один из На’ви погибает от огненной стрелы в битве между кланами.

Известно, что картина "Аватар: Огонь и пепел" удивит зрителей неожиданными поворотами сюжета. По словам Кэмерона, его цель в работе заключается не в повторении того, что уже было показано в двух предыдущих картинах, а в том, чтобы "сделать смелый выбор".

