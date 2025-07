Фото: ТАСС/AP/van Agostini

Американская актриса Сидни Суини заинтересовалась участием в сиквеле фильма "Барби", главную роль в первой части которого исполнила Марго Робби. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на издание Bustle.

Артистка отметила, что восхищается Робби и является ее фанаткой, поэтому выразила желание поработать с ней на съемочной площадке.

"Мне придется прочитать сценарий, но я не была бы против", – заявила Суини.

Режиссер Грета Гервиг представила фильм "Барби" в 2023 году. Вместе с Робби в кинокартине снялись Райан Гослинг, Америка Феррера, Ариана Гринблатт и Симу Лю.

Лента была номинирована на "Оскар" в восьми категориях. Однако статуэткой премии отметили лишь саундтрек к кинокартине What Was I Made For, который исполнила певица Билли Айлиш.