Сидни Суини исполнит главную роль в новом фильме "Маска красной смерти"

Фото: кадр из сериала "Эйфория"; режиссер – Сэм Левинсон, Пиппа Бьянко, Августин Фриззелл; производство – A24; Home Box Office (HBO); Little Lamb; The Reasonable Bunch

Американская актриса Сидни Суини исполнит одну из главных ролей в новой экранизации рассказа Эдгара Аллана По "Маска красной смерти", пишет Deadline.

По этому рассказу писателя уже не раз выпускали фильм. Книга повествует о принце Просперо, который вместе с придворными укрывается в поместье во время эпидемии чумы "Красная смерть".

Детали новой кинокартины пока не раскрываются. Однако известно, что за сценарий и режиссуру отвечает Чарли Полинджер. Проект будет представлен студией A24.

Также Суини сыграет актрису Ким Новак, известную по фильму "Головокружение", в байопике Scandalous. В основу сюжета ляжет роман звезды и артиста Сэмми Дэвиса – младшего ("11 друзей Оушена"). Проект станет режиссерским дебютом Колмана Доминго, роль Дэвиса исполнит Дэвид Джонссон, а сценарий к фильму напишет Мэттью Фантачи. Производством займется студия Miramax.

