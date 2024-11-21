В третий сезон "Эйфории" не вернется один из главных героев

кадр из сериала "Эйфория"; режиссер – Сэм Левинсон, Пиппа Бьянко, Августин Фриззелл; производство – A24; Home Box Office (HBO); Little Lamb; The Reasonable Bunch

Младшая сестра героини Зендеи Джия Беннетт, в исполнении актрисы Сторм Рид, не вернется в третий сезон сериала "Эйфория", передает Rotten Tomatoes.

Артистка не назвала причину ухода, но поблагодарила актерский состав, съемочную группу и канал HBO за участие в таком "особенном проекте".

"С нетерпением жду, чтобы увидеть, что нас ждет в третьем сезоне", – добавила Рид.

По словам Зендеи, съемки нового сезона должны стартовать январе, но она еще не успела ознакомиться с новыми сценариями.

"Я с нетерпением жду, чтобы увидеть, над чем все работали, и каким будет будущее "Эйфории", – сказала она.

Между тем и создатели сериала подтвердили начало съемок третьего сезона на фоне слухов о закрытии проекта, которые неоднократно появлялись из-за смещавшейся несколько раз даты выхода новых эпизодов.

Изначально релиз должен был состояться в начале 2023 года, однако в 2022-м актер Эрик Дейн, исполнивший роль Кэла Джейкобса, заявлял, что продолжение выйдет в свет в первой половине 2024 года.

Позже глава HBO Кейси Блойс рассказал, что съемки третьего сезона "Эйфории" идут по плану, поэтому производство продолжения начнется уже в январе 2025-го. Кроме того, Блойс опроверг домыслы фанатов о том, что из сериала ушла половина актерского состава. По его словам, в касте сериала ничего не изменилось.