Глава HBO рассказал, что съемки третьего сезона "Эйфории" идут по плану

Фото: кадр из сериала "Эйфория"; режиссер – Сэм Левинсон, Пиппа Бьянко, Августин Фриззелл; производство – A24; Home Box Office (HBO); Little Lamb; The Reasonable Bunch

Глава HBO Кейси Блойс рассказал, что съемки третьего сезона сериала "Эйфория" идут по плану, поэтому производство продолжения начнется уже в январе 2025 года, передает Deadline.

Кроме того, в беседе с изданием Блойс опроверг домыслы фанатов о том, что из сериала ушла половина актерского состава. По его словам, в касте сериала ничего не изменилось.

В основной состав на сериала входили Зендея, Сидни Суини и Джейкоб Элорди, а также Хантер Шафер, Сторм Рид, Алекса Деми и Эрик Дэйн.

Звезда первого сезона Барби Феррейра говорила, что к работе над новым сезоном она не вернется. Также один из главных актеров Ангус Клауд погиб в июле 2023 года.

Между тем создатели сериала подтвердили начало съемок третьего сезона на фоне слухов о закрытии проекта, которые неоднократно появлялись из-за смещавшейся несколько раз даты выхода новых эпизодов.

Изначально релиз должен был состояться в начале 2023 года, однако в 2022-м актер Эрик Дейн, исполнивший роль Кэла Джейкобса, заявлял, что продолжение выйдет в свет в первой половине 2024 года.