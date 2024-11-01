Сидни Суини вошла топ-3 самых высокооплачиваемых актрис Голливуда до 30 лет

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В рейтинге самых высокооплачиваемых актрис Голливуда до 30 лет благодаря гонорару 7,5 миллиона долларов за съемки в фильме "Служанка" Пола Фига третье место заняла 27-летняя американская актриса Сидни Суини, передает The Hollywood Reporter.

За провалившийся в прокате фильм "Мадам Паутина" Суини получила около 750 тысяч долларов, а за романтическую комедию "Кто угодно, кроме тебя" ей заплатили 2 миллиона долларов. Съемки фильма Фига еще не начались, однако участие в нем позволило Суини попасть в рейтинг.

При этом на первом месте списка оказалась 28-летняя Зендея, которая за съемки в спортивной драме "Претенденты" выручила 10 миллионов долларов. Второе место заняла 20-летняя Милли Бобби Браун, которую пригласили в продолжение "Энолы Холмс" за 10 миллионов долларов.

Четвертое и пятое места заняли 28-летняя Флоренс Пью и 22-летняя Дженна Ортега. Они заработали 7 миллионов долларов за "Громовержцев" и 6 миллионов долларов за еще не снятый фильм Джей Джей Абрамса соответственно.

Между тем Суини сыграет актрису Ким Новак, известную по фильму "Головокружение", в байопике "Скандальный". В основу сюжета ляжет роман звезды и артиста Сэмми Дэвиса – младшего ("11 друзей Оушена").

Байопик станет режиссерским дебютом Колмана Доминго, роль Дэвиса исполнит Дэвид Джонссон, а сценарий к фильму напишет Мэттью Фантачи. Производством займется студия Miramax.