Режиссер Тарантино отдал Музею киноакадемии рукописный сценарий "Криминального чтива"

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Американский режиссер Квентин Тарантино на благотворительном вечере в Лос-Анджелесе передал Музею киноакадемии рукописный сценарий своего фильма "Криминальное чтиво", сообщает Associated Press.

По информации издания, сценарий дополняют заметки Тарантино, а также он содержит множество ошибок и опечаток автора фильма. Исполнительный вице-президент академии по коллекционированию и хранению Мэтт Северсон отметил, что подарок Тарантино не был инициативой академии.

"Сценарий легендарный. Никто этого не ожидал", – добавил Северсон.

Кроме того, на благотворительном вечере в музей были отданы очки, которые носил Минк Стоул в "Розовых фламинго", оригинальные рисунки Хаяо Миядзаки к аниме "Рыбка Поньо на утесе", макеты из диснеевского "Пиноккио" и шесть раскадровок из фильма "Молчания ягнят".

Академия стала обладательницей личных архивов известных режиссеров, таких как Пол Верхувен, Барбара Коппл, Николь Холофсенер, Оливер Стоун и Кертис Хэнсон. Также были приобретены 70-миллиметровые копии фильмов "Оппенгеймер" Кристофера Нолана и "Лоуренс Аравийский" и "Дочь Райана" Дэвида Лина.

Между тем Тарантино признался, что ему понравился "Джокер: Безумие на двоих", даже несмотря на то что фильм провалился в прокате. Он посчитал фильм больше "гигантским бардаком", нежели классической картиной, а также отметил, что кинолента не стала для него "интеллектуальным упражнением". Также, по его мнению, режиссер сиквела Тодд Филлипс распорядился бюджетом на съемки фильма так, как это сделал бы сам Джокер.