Названы победители премии "Оскар"

Американская академия киноискусств объявила имена новых обладателей премии "Оскар". Главную награду получила картина "Оппенгеймер".

Церемония прошла по традиции в театре Dolby. Ведущим в четвертый раз стал американский комик Джимми Киммел, он был конферансье на "Оскаре" в 2017, 2018 и 2023 годах. Церемония в этом году стартовала на час раньше обычного – в 19:00 по времени Восточного побережья США (02:00 11 марта мск).

Как и ожидали критики, лучшим фильмом стала картина "Оппенгеймер" – биографическая драма Кристофера Нолана об американском физике и создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере.

Байопик стал абсолютным триумфатором премии "Оскар": помимо лучшего фильма, статуэтка и звание лучшего режиссера досталась Кристоферу Нолану. Киллиана Мерфи и Роберта Дауни – младший отметили как лучшего актера и лучшего актера второго плана

Картина также получила награды в номинациях "Лучшая операторская работа", "Лучший оригинальный саундтрек", "Лучший монтаж".

Актриса Эмма Стоун забрала статуэтку в номинации "Лучшая женская роль", сыграв роль причудливой Беллы Бакстер в фильме "Бедные-несчастные". Картина также забрала награду за лучший грим и прически, лучшие костюмы и лучшую работу художника-постановщика. Лучшей актрисой второго плана стала Давайн Джой Рэндольф за роль в картине "Оставленные".

Картина "Анатомия падения" получила статуэтку за лучший оригинальный сценарий, а награду за лучший адаптированный сценарий забрал фильм "Американское чтиво".

Статуэтку в номинации "Лучший международный фильм" получила картина "Зов интересов". Она также забрала награду за лучший звук.

Мультфильм "Мальчик и птица" Хаяо Миядзаки признан лучшим анимационным фильмом. Это третий "Оскар" в коллекции Миядзаки.

Лучшей песней Американская киноакадемия назвала What Was I Made for Билли Айлиш – саундтрек к фильму "Барби".

Статуэтку в номинации "Лучший визуальные эффекты" получила картина "Годзилла: Минус один".

Картины "Война окончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко" и "Чудесная история Генри Шугара" признаны как лучший анимационный короткометражный фильм и лучший игровой короткометражный фильм.

"20 дней в Мариуполе" получил награду как лучший документальный фильм, а "Последняя ремонтная мастерская" отметили как лучшую документальную короткометражку.

Премия Американской академии кинематографических искусств и наук была учреждена в 1929 году и вручается деятелям киноискусства за их вклад в создание кинофильмов. Статуэтка "Оскар" изображает рыцаря, стоящего на катушке из киноленты и держащего перед собой длинный меч. Ее высота – 34 сантиметра, масса – 3,85 килограмма.

Премия присуждается в 23 номинациях. Лауреаты определяются голосованием членов Американской киноакадемии, в составе которой более 10 тысяч человек.