Эмма Стоун завоевала "Оскар" в категории "Лучшая женская роль"

Фото: AP/Invision/Ashley Landis

Американская актриса Эмма Стоун получила премию "Оскар" в категории "Лучшая женская роль" за фильм "Бедные-несчастные" режиссера Йоргоса Лантимоса. Об этом было объявлено на 96-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств.

Для актрисы это второй "Оскар" в ее карьере. Помимо Стоун, за статуэтку также боролись Лили Глэдстоун ("Убийцы цветочной луны"), Аннетт Бенинг ("Дайана Найэд"), Кэри Маллиган ("Маэстро") и Сандра Хюллер ("Анатомия падения").

Награду за лучшую женскую роль второго плана получила американская актриса и певица Давайн Джой Рэндольф за картину "Оставленные" режиссера Александра Пэйна.

Ранее уже сообщалось, что премии "Оскар" за лучшую мужскую роль в этом году был удостоен ирландский актер Киллиан Мерфи за свою роль в фильме "Оппенгеймер". В свою очередь, актер Роберт Дауни – младший, также снявшийся в этом фильме, стал победителем в номинации "Лучшая мужская роль второго плана".

Кроме того, режиссер "Оппенгеймера" Кристофер Нолан получил золотую статуэтку за лучшую режиссерскую работу.