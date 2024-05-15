Президент Чехии заявил о необходимости прекращения боев на Украине

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Президент Чехии Петр Павел призвал прекратить боевые действия на Украине, сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на его интервью телеканалу Sky News.

Он также считает необходимым как можно скорее начать переговоры о послевоенном устройстве. Павел также назвал наивными ожидания Украины о возвращении территорий, которые заняла Россия. По его словам, нужно выработать компромисс, но с согласием Украины, России и стран, которые будут гарантом этого соглашения.

Чешский лидер не исключает, что, если конфликт продолжится, Киев получит поражение. Как ему кажется, Украина сможет претендовать на вступление в НАТО только после прекращения боевых действий в регионе. Также он добавил, что НАТО не может разместить войска на Украине, поскольку это привело бы к немедленному конфликту между Россией и Альянсом, а никто в Европе не желает такого исхода событий.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что конфликт на Украине будет длиться дольше, чем этого бы хотелось Евросоюзу. В связи с этим немецкий лидер призывал европейские страны увеличить поставки систем ПВО Patriot Украине.

До этого Шольц отмечал, что страны ЕС договорились направить 90% доходов с активов РФ на оружие Киеву. При этом в таком случае не будет действовать обязательство по закупке оружия только в ЕС. Общая стоимость активов составляет несколько миллиардов в год.

