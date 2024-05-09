Шольц призвал быть готовыми к затяжному конфликту на Украине

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Конфликт на Украине будет длиться дольше, чем этого бы хотелось Евросоюзу. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Всем нам ясно <...>, что мы должны быть готовы к тому, что эта война продлится дольше, чем нам бы хотелось", – цитирует его Tagesschau.

В связи с этим немецкий лидер призвал европейские страны увеличить поставки систем ПВО Patriot Украине.

Ранее Шольц заявил, что страны ЕС договорились направить 90% доходов с активов РФ на оружие Киеву. При этом в таком случае не будет действовать обязательство по закупке оружия только в ЕС. Общая стоимость активов составляет несколько миллиардов в год.

