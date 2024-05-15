Король Карл III показал свой первый официальный портрет

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/TheBritishMonarchy

В Великобритании был обнародован первый официальный портрет короля Карла III. Члены правящей семьи опубликовали фотографию картины на своих страницах в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Автором портрета 75-летнего монарха стал британский художник Джонатан Йео. Известно, что презентация картины проводилась в Голубой гостиной Букингемского дворца.

На полотне король Великобритании стоит в форме Валлийской гвардии, звание полковника которой он получил в 1975 году.

Пользователи Сети неоднозначно оценили его портрет. Многие задались вопросом, по какой причине вся картина написана в красных оттенках, заявив, что монарх будто купается в крови. Другие комментаторы отметили, что Карл III изображен так, словно он находится в аду. Большинство подписчиков правящей семьи пришло к выводу, что художника сложно отнести к числу фанатов короля.

"Без обид, но это худший королевский портрет, который я когда-либо видела", – поделилась своим мнением одна из комментаторов.

Ранее Карл III рассказал, что во время лечения от онкологического заболевания лишился возможности ощущать вкус. О проблемах, возникших в ходе борьбы с раком, монарх рассказал во время посещения Музея военной авиации в Гэмпшире 13 мая. В Букингемском дворце вплоть до настоящего момента скрывают информацию о том, какой именно орган монарха был поражен болезнью.