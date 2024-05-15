Блогера арестовали в Москве за оскорбление участников СВО на стриме

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

В столице арестовали блогера, оскорбившего участников специальной военной операции на видеостриме, сообщает Агентство "Москва".

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК.

Ранее следователи предъявили блогеру обвинение по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

Следователи выяснили, что блогер высказывал негативные и оскорбительные комментарии в адрес участников СВО в ходе трансляции на одном из видеостриминговых сервисов. Сотрудники СК вместе с полицейскими уже провели обыск по месту его жительства, где изъяли технические устройства.

В ходе допроса мужчина 1987 года рождения признал вину и раскаялся в содеянном.