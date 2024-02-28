СК расследует дело об отказе владелицы кафе пускать участников СВО

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после инцидента в подмосковных Люберцах, где владелица сети кафе отказалась обслуживать участников спецоперации, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Дело расследуется по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

До этого в Сети появилось обращение к председателю СК РФ активистов общественной организации. Они рассказали, что в Люберцах собственница сети кафе не пускала в заведение участников СВО, а также выложила в соцсети пост с высказываниями экстремистского характера.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы арестовал главу межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усмана Баратова по делу о возбуждении ненависти после его публикации с оскорблениями в адрес участников спецоперации на Украине.

Столичные следователи возбудили уголовное дело в отношении Баратова после его публикации. По данным следствия, в декабре прошлого года Баратов разместил на личной странице в одной из соцсетей пост, унижающий достоинство граждан РФ, в том числе участников спецоперации на Украине.



СК предъявил окончательное обвинение Треповой за теракт, в котором погиб военкор Татарский