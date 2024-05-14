СКР предъявил обвинение блогеру, оскорбившему участников СВО на стриме

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Следователи предъявили обвинение блогеру, который в ходе прямой трансляции в Сети оскорбил участников СВО. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного СК.

"В ходе допроса он признал вину и раскаялся в содеянном", – добавили там.

Следователи выяснили, что находящийся в Московском регионе мужчина 1987 года рождения высказывал негативные и оскорбительные комментарии в адрес участников специальной военной операции в ходе трансляции на одном из видеостриминговых сервисов. Сотрудники СК вместе с полицейскими уже провели обыск по месту его жительства, где изъяли технические устройства.

После этого в Следственном отделе по Зеленоградскому округу ГСУ СКР по Москве возбудили уголовное дело по признакам возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, согласно статье 282 УК РФ.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении главы межрегиональнoго узбекского землячества "Ватандош" Усмана Баратова. Поводом послужили публикации на его странице в социальной сети, где он унижал достоинство граждан РФ, в том числе участников спецоперации на Украине.

