Город выставил на торги право на комплексное развитие участка в районе Строгино

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Власти Москвы выставили на торги право на комплексное развитие участка в районе Строгино, площадь которого составляет около 4,8 гектара. Об этом сообщил заммэра Владимир Ефимов, отметив, что желающие принять участие в аукционе могут подать заявки до 14 июня.

Речь идет о территории на пересечении МКАД с Таллинской улицей.

"Инвестиции в реализацию проекта оцениваются почти в девять миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 461 миллион рублей. По итогам реорганизации участка создадут более 1,1 тысячи рабочих мест", – цитирует заммэра портал мэра и правительства Москвы.

По словам Ефимова, сам аукцион состоится 21 июня. В нем могут принять участие инвесторы, у которых есть опыт возведения капитальных объектов за последние пять лет в совокупном объеме не менее 4,49 тысячи "квадратов".

В свою очередь, начальник департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что на указанной территории возведут 45 тысяч "квадратов" недвижимости. Он добавил, что здесь появятся объекты дорожного сервиса и административно-торговый комплекс.

Ранее на торги выставили помещение под спорткомплекс в Можайском районе. По словам главы департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, его стоимость определится в ходе торгов 28 мая. Участвовать в них могут юридические и физические лица.

В объект входят помещения в подвале, на первом и цокольном этажах многоквартирного жилого дома, включающие бассейн площадью примерно 500 "квадратов", сауну, раздевалки, душевые, тренерские и другие.

