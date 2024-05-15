Набиуллина заявила о риске оттока инвестиций из-за изъятия акций у миноритариев

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Изъятие акций у миноритариев, купивших их на торгах, может привести к уходу инвесторов на зарубежные площадки, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Защита прав инвесторов, защита добросовестных приобретателей акций через организованные торги – это краеугольный камень доверия инвесторов к финансовому рынку, к фондовому рынку и в целом доверие", – цитирует ее РБК.

По ее словам, в такой ситуации невозможно говорить о двукратном росте капитализации рынка. В результате изъятия будет подорвано доверие к биржевой торговле, а граждане перейдут на зарубежные площадки. Она указала, что такой отток капитала "никому не нужен".

При этом в существующих законах РФ уже прописаны все нормы, которые касаются защиты добросовестных приобретателей, поэтому важно, чтобы и на практике это соответствующе применялось, уверена глава Центробанка.

"Сейчас дело рассматривается в судах, ЦБ занимает активную позицию, но другие комментарии преждевременно давать", – указала Набиуллина.

Ранее Набиуллина уже высказывала свою обеспокоенность случаями, когда у инвесторов изымают купленные на бирже акции. Поводом для этого послужило решение Арбитражного суда Пермского края, который истребовал в пользу России 10,5% акций компании "Соликамский магниевый завод".

Последние принадлежали более 2 тысячам акционеров, которые купили их на организованных торгах Мосбиржи. Такое решение было принято в РФ впервые, однако судебный акт не вступил в свою силу, так как участники процесса подали апелляцию.

