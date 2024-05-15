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15 мая, 11:42

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Reuters: самолет Трампа столкнулся с другим бортом во Флориде

Самолет Трампа задел крылом другой борт во Флориде

Фото: AP Photo/Paul Sancya

Самолет бывшего американского президента Дональда Трампа столкнулся с другим воздушным судном в штате Флорида. Инцидент произошел 12 мая в аэропорту Уэст-Палм-Бич. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Как рассказал собеседник агентства, самолет Трампа Boeing 757 задел крылом другой борт во время руления на территории аэропорта. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее СМИ писали, что в результате столкновения двух самолетов в национальном парке Найроби в Кении погибли два человека. По словам журналистов, инцидент произошел с пассажирским самолетом, следовавшим из аэропорта Уилсона в Найроби до аэропорта Диани, и с тренировочным воздушным судном.

Как указала пресса, два пилота тренировочного борта погибли, а 44 пассажира другого самолета не пострадали и успешно приземлились в аэропорту Уилсона.

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