Reuters: самолет Трампа столкнулся с другим бортом во Флориде

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Самолет бывшего американского президента Дональда Трампа столкнулся с другим воздушным судном в штате Флорида. Инцидент произошел 12 мая в аэропорту Уэст-Палм-Бич. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Как рассказал собеседник агентства, самолет Трампа Boeing 757 задел крылом другой борт во время руления на территории аэропорта. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее СМИ писали, что в результате столкновения двух самолетов в национальном парке Найроби в Кении погибли два человека. По словам журналистов, инцидент произошел с пассажирским самолетом, следовавшим из аэропорта Уилсона в Найроби до аэропорта Диани, и с тренировочным воздушным судном.

Как указала пресса, два пилота тренировочного борта погибли, а 44 пассажира другого самолета не пострадали и успешно приземлились в аэропорту Уилсона.