Истребитель F-16 разбился в штате Нью-Мексико в США

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Истребитель F-16 потерпел крушение недалеко от базы ВВС Холломан в Нью-Мексико. Об этом со ссылкой на заявление авиабазы сообщает РИА Новости.

"F-16 Fighting Falcon... разбился к западу от базы ВВС Холломан недалеко от национального парка Уайт-Сэндс", – указано в сообщении.

Уточняется, что единственный пилот самолета выжил – ему удалось катапультироваться. Сейчас пилоту оказывают медицинскую помощь.

Инцидент произошел 30 апреля утром по местному времени, причины крушения самолета не называются.

Ранее 2 человека погибли после столкновения двух самолетов в Кении в начале марта. Инцидент случился с пассажирским самолетом, который следовал из аэропорта Уилсона в Найроби до аэропорта Диани, и тренировочным бортом.

До этого стало известно, что во время авиашоу Thunder Over Michigan в США разбился истребитель МиГ-23, пилот и пассажир сумели катапультироваться.