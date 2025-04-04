Джеймс Кэмерон представил в Лас-Вегасе трейлер новой части "Аватара"

Фото: youtube.com/Disney

Режиссер Джеймс Кэмерон представил первый трейлер фильма "Аватар: Огонь и пепел", пишет газета "Известия" со ссылкой на журнал Variety.

Третья часть одноименной франшизы стала единственной, не столкнувшейся с бесконечными задержками даты выхода. Первыми трейлер смогли увидеть посетители ежегодного собрания владельцев кинотеатров в Лас-Вегасе CinemaCon. Причем ролик был представлен в формате 3D.

С первых кадров, которые происходят на Пандоре, перед зрителями предстают два новых клана На'ви – Торговцы Ветра и их враги, Огненные Люди.

Журналисты уточнили, что трейлер заканчивается трагической сценой: один из На’ви погибает от огненной стрелы в битве между кланами.

Известно, что картина "Аватар: Огонь и пепел" удивит зрителей неожиданными поворотами сюжета. По словам Кэмерона, его цель в работе заключается не в повторении того, что уже было показано в двух предыдущих картинах, а в том, чтобы "сделать смелый выбор".

Кинематографист обещает, что новая часть "разогреет зрителю кровь". Он также признался, что как художник, которому уже 70 лет, он хочет не только снова достичь этого эффекта, но и вывести персонажей и сюжетные линии на новый уровень.

