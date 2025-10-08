08 октября, 18:28Шоу-бизнес
Актер Тимоти Шаламе побрился налысо, предположительно, ради третьей части "Дюны"
Фото: ТАСС/Zuma/Mario Cartelli
Американский актер Тимоти Шаламе побрился налысо и удивил этим поклонников во время прямого эфира на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена и признана экстремистской в РФ). Об этом сообщает "Радио 1".
Некоторые фанаты решили, что имидж актеру пришлось сменить из-за съемок в фильме "Дюна: Часть третья", где он исполняет главную роль. Другие предположили, что таким образом Шаламе готовится к роли игрока в настольный теннис Марти Рейсмана, которого он сыграет в фильме "Марти Суприм".
Ранее Шаламе негативно высказался о голливудских стандартах красоты. Актер признался, что в начале карьеры долгое время не получал роли из-за своего телосложения. Во время кастингов ему говорили о неподходящей фигуре.