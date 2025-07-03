Актеры Деми Мур и Тимоти Шаламе получат звезды на голливудской "Аллее славы"

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Актеры Деми Мур и Тимоти Шаламе, а также певица Майли Сайрус получат звезды на голливудской "Аллее славы", сообщает издание People.

Помимо них, награда достанется актерам Джошу Гробану, Стэнли Туччи, шеф-повару и ресторатору Гордону Рамзи, актрисам Саре Мишель Геллар, Эмили Блант, а также баскетболисту Шакилу О’Нилу.

Всех лауреатов объявили после премьеры нового фильма Сайрус "Что-то красивое", которая прошла на фестивале "Трайбека". Кинокартину сопровождает саундтрек из альбома исполнительницы.

Сама Сайрус отреагировала на данное событие в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) постом, в который добавила одну из новых песен.

Она вспомнила, что в детстве гуляла с отцом Билли Рэем Сайрусом по Голливудскому бульвару. Они останавливались в отеле рядом с "Аллеей славы", покупали памятные вещи и рассматривали таблички с именами знаменитостей.

"Оказаться на этом легендарном бульваре в окружении икон, которые меня вдохновили, – это как мечта", – подписала публикацию Сайрус.

Ранее Американская академия кинематографических искусств и наук объявила, что актер Том Круз удостоился почетной премии "Оскар" за вклад в кинематограф. Вместе с ним награды получат актриса и хореограф Дебби Аллен и художник-постановщик Уинн Томас.

Премии имени Джина Хершолта за заслуги в области гуманитарной деятельности удостоилась певица и актриса Долли Партон.