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10 апреля, 21:49

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Variety: Юра Борисов подписал контракт с крупнейшим агентством талантов UTA

Юра Борисов подписал контракт с крупнейшим агентством талантов UTA – СМИ

Фото: ТАСС/АР/Jordan Strauss

Российский актер Юра Борисов подписал контракт с одним из крупнейших американских агентств талантов United Talent Agency (UTA). Об этом сообщил журнал Variety со ссылкой на источники.

Агентство находится в Лос-Анджелесе. В списке тех, кто с ним сотрудничает, числятся актеры Тимоти Шаламе, Синтия Эриво, Майки Мэдисон и Бенедикт Камбербэтч.

UTA указывает, что его клиенты являются людьми, голоса и видение которых определяют культуру и формируют мир.

Ранее сообщалось, что Борисову не удалось получить "Оскар" в категории "Лучшая роль второго плана" за игру в фильме "Анора". Ее вручили американскому актеру Кирану Калкину за роль в фильме "Настоящая боль" режиссера Джесси Айзенберга.

Несмотря на это, Борисов удостоился похвалы от американского актера Роберта Дауни – младшего, который объявлял победителя в категории "Лучшая роль второго плана". Актер назвал прекрасным образ героя, которого исполнил россиянин в фильме Бэйкера.

Актер Юра Борисов остался без личного "Оскара"

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