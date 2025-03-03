Юра Борисов заявил, что не считает себя "секретным оружием" режиссера "Аноры"

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Юра Борисов ответил на провокационный вопрос журналистки американского канала ABC, которая спросила его на премии "Оскар" о том, что российский актер может быть "секретным оружием" режиссера фильма "Анора" Шона Бэйкера. Его слова передает Super.

"Я не знаю, я не оружие, я человек", – ответил Борисов.

Журналистка также рассказала актеру, что Бейкер назвал его русским Райаном Гослингом. Девушка спросила, что россиянин думает по этому поводу. Однако ответа на этот вопрос она не получила.

В США состоялась 97-я церемония вручения премии "Оскар". Борисову не удалось получить награду в категории "Лучшая роль второго плана" за игру в фильме "Анора". Ее вручили американскому актеру Кирану Калкину за роль в фильме "Настоящая боль" режиссера Джесси Айзенберга.

Однако американский актер Роберт Дауни – младший, объявлявший победителя в номинации "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана, похвалил Борисова за работу в фильме "Анора". Он назвал прекрасным образ героя, которого исполнил россиянин в фильме Бэйкера.

