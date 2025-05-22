Певица Майли Сайрус задумывалась о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем

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Американская певица, автор песен и актриса Майли Сайрус в 2023 году задумывалась о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем. Об этом она рассказала в подкасте Зейна Лоу.

Как сообщила певица, у нее лопнула киста яичника во время новогоднего шоу в 2023 году, когда Сайрус выступала вместе с Долли Партон. Ей была необходима неотложная медпомощь, но они продолжили выступать, заключила актриса.

Сайрус испугалась за свое здоровье и объявила продюсеру Лорну Майклзу, что хочет уйти со сцены.

"Вы понятия не имеете, сколько артистов сидели в этом кресле и говорили мне, что уходят из музыки", – процитировала Майклза певица.

Ее продюсер также заявил, что "у каждого есть такой травматический опыт".

Майклз дал Сайрус полгода на восстановление, и она вновь вернулась к работе. Певица скоро выпустит новый альбом, но к выступлениям на сцене она не готова. Кроме того, она рассказала, что у нее нашли полип на голосовых связках. Из-за этого ей сложно долго выступать на сцене.

Между тем народная артистка РФ Валерия (настоящее имя – Валерия Перфилова. – Прим. ред.) завершит свою карьеру. Об этом ранее сообщал ее супруг, продюсер Иосиф Пригожин.

Последний концерт певица планирует провести в ближайшие три года. Пригожин рассказал, что о завершении сольной деятельности Валерия начала задумываться еще во время пандемии коронавируса.