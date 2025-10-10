Вышел первый трейлер нового приквела "Игры престолов"

Стриминговый сервис HBO Max представил первый трейлер нового приквела сериала "Игра престолов" – "Рыцарь Семи Королевств". Премьера саги запланирована на 18 января 2026 года. Что известно о проекте – в материале Москвы 24.

Второй приквел

Фото: кадр из сериала "Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь"; режиссеры – Оуэн Харрис, Сара Адина; производство – киностудия HBO

Стриминговый сервис HBO Max представил на официальном YouTube-канале первый трейлер сериала "Рыцарь Семи Королевств". Он станет вторым приквелом картины "Игра престолов" после проекта "Дом Дракона". Премьера запланирована на 18 января 2026 года.

"Рыцарь Семи Королевств" – шестисерийная экранизация цикла новелл американского писателя Джорджа Мартина "Повести о Дунке и Эгге". В центре повествования – молодой рыцарь сир Дункан Высокий и его оруженосец Эгг, которые путешествуют по континенту под названием Вестерос. В это время род Таргариенов правит Железным троном, а драконы уже исчезли. Позже станет ясно, что новый спутник рыцаря является будущим королем Вестероса.

Действие происходит примерно за 90 лет до "Игры престолов", но через 70 после первого спин-оффа "Дом Дракона". При этом сюжет нового проекта представит зрителям Вестерос глазами простых людей, таких как рыцари и крестьяне. Однако связь с "Игрой престолов" все же будет: по информации СМИ, Эгг является прапрадедушкой Дейнерис Таргариен.

Режиссерами "Рыцаря Семи Королевств" стали Оуэн Харрис и Сара Адина Смит. По данным СМИ, каждый из постановщиков руководил съемками трех серий. Рыцаря Дункана воплотит на экране Питер Клэффи, а оруженосца Эгга сыграет Декстер Сол Анселл. Съемки проекта проходили в Северной Ирландии в специально созданном для работы городке под названием Эшфорд, уточняли СМИ.

Продюсеры также отмечали, что сериал получится более "теплым" и "камерным", чем "Игра престолов". При этом его бюджет – около 10 миллионов долларов за эпизод, что в разы меньше, чем было потрачено на съемки оригинала. Однако создатели заверили, что экономный подход не отразится на качестве проекта.

Джордж Мартин выступил продюсером и сценаристом приквела. Ранее автор называл новую экранизацию "самой человечной" из всех адаптаций. По словам писателя, на первом плане окажутся непростые судьбы персонажей. Мартин уже посмотрел и похвалил в личном блоге "Рыцаря Семи Королевств".





Джордж Мартин писатель Я уже посмотрел все шесть серий (правда, последние две в черновой версии), и они мне понравились. Дунк и Эгг всегда были моими любимцами, и актеры, которых мы нашли на их роли, просто невероятны. Остальные актеры тоже потрясающие.

Писатель также обратился к зрителям сериала с просьбой не ожидать большого количества экшена. Мартин также отметил, что в "Рыцаре Семи Королевств" не появятся драконы. По словам автора, в центре картины будет лежать приземленная история одного героя.

С чего все начиналось

Фото: кадр из сериала "Игра престолов"; режиссер – Дэвид Наттер; производство – киностудия HBO

Премьера оригинального сериала "Игра престолов", ставшего экранизацией цикла романов Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени", состоялась 17 апреля 2011 года на телеканале HBO. По данным СМИ, первую серию шоу посмотрели 4,2 миллиона человек по всему миру. Всего оригинальный проект насчитывает восемь сезонов, последний из которых вышел 14 апреля 2019 года.

В центре повествования – борьба великих домов Вестероса за власть и Железный трон, а также независимость от него. При этом братство Ночного Дозора, стерегущего титаническую ледяную Стену на севере страны, пытается противостоять Белым Ходокам, которые управляют армией мертвецов. В актерский состав сериала вошли Эмилия Кларк, Кит Харингтон, Питер Динклэйдж, Мэйси Уильямс и другие знаменитые актеры.

В 2015 году "Игра престолов" попала в Книгу рекордов Гиннесса. Она была признана "телепрограммой, которую показали одновременно в наибольшем количестве стран". Вторая серия пятого сезона проекта транслировалась сразу в 173 государствах. В 2017-м сериал вновь была упомянут в Книге: тогда проект стал самым востребованным на торрент-трекерах.

Однако такого успеха "Игра престолов" достигла не сразу. Пилотная серия провалилась после показа тестовой аудитории, сообщали СМИ. По мнению зрителей, сюжету не хватило ясности, а значительная часть важных деталей не была представлена. Однако представители HBO увидели в картине потенциал, поэтому разрешили шоураннерам переснять практически весь эпизод.

Сейчас на счету экранизации романа Мартина множество наград, среди которых премии "Эмми" за лучший драматический сериал. Всего проект был номинирован на эту премию 160 раз, 59 из них становился победителем. Также "Игра престолов" несколько раз становилась номинантом на премию "Золотой глобус" за лучший драматический сериал.

21 августа 2022 года на канале HBO Max состоялась премьера первого спин-оффа "Игры престолов" под названием "Дом Дракона". Первый сезон проекта насчитывал десять серий. Еще до дебюта экранизация стала одной из самых долгожданных проектов и оказалась в топ-10 по версии IMDb.

Действие в приквеле происходит примерно за 200 лет до событий из "Игры престолов". Там рассказывается о династическом кризисе Таргариенов, управляющих Вестеросом.

Однако зрители раскритиковали новую экранизацию произведения Мартина. По информации издания Variety, аудитория жаловалась на большое количество излишне мрачных сцен, при просмотре которых увидеть происходящее было крайне трудно. Например, обозреватель Джоанна Робинсон посоветовала в соцсетях зрителям "Дома Дракона" настроить экраны телевизоров на максимальную яркость и приступать к просмотру исключительно "с задернутыми шторами".

В ответ на критику представители HBO заявили в официальных аккаунтах, что темные сцены являются "изначальной творческой задумкой".

По данным СМИ, в первую неделю после выхода проект посмотрели около 25 миллионов зрителей. Из-за этого было решено продлить его на второй, а впоследствии и на третий сезон, съемки которого начались в марте этого года, а премьера запланирована на 2026-й.

