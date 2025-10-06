Канье Уэст включил Ким Кардашьян и дочь Норт в список "предателей"

Рэпер Канье Уэст опубликовал в личном блоге список "предателей". К примеру, в посте музыкант упомянул свою бывшую жену, бизнесвумен Ким Кардашьян и 12-летнюю дочь Норт. В каких еще скандалах оказывался исполнитель, расскажет Москва 24.

Список "предателей"

Фото: legion-media.com/BACKGRID/Cobra Team

Рэпер Канье Уэст опубликовал на своей странице в соцсети X список под названием "Предатели", в котором перечислил около двух десятков имен. В посте музыкант упомянул медийных личностей, политиков, вымышленных персонажей и даже своих близких. В их число вошли его экс-супруга, бизнесвумен Ким Кардашьян и их 12-летняя дочь Норт. Также в списке Уэста оказались рэпер P. Diddy (настоящее имя – Шон Комбс), президент США Дональд Трамп, баскетболист Леброн Джеймс, персонаж мультфильма "Губка Боб Квадратные Штаны" Патрик Стар.

"Мне больно, и нет человека, который мог бы это исправить", – написал рэпер.

Пользователей Сети удивил новый пост Уэста. Некоторые подписчики посчитали странным решение Канье добавить в этот список свою дочь, с которой рэпер неоднократно появлялся на публике, а также записал совместный трек под названием Lonely Roads Still Go to Sunshine.

"Норт Уэст? Это же его дочь!"; "Я понял, что всерьез это воспринять невозможно", – недоумевали интернет-пользователи.

Сам Уэст свой список "предателей" оставил без комментариев, а вскоре и вовсе удалил пост. При этом в марте этого года совместное творчество Канье с Норт стало причиной конфликта между рэпером и его бывшей женой, расставание с которой после восьми лет брака произошло в 2022 году. По данным СМИ, Кардашьян была недовольна тем, что ее дочь поучаствовала в треке, где также был использован голос P. Diddy, осужденного в октябре за транспортировку людей для занятия проституцией. Издание TMZ сообщало, что бизнесвумен даже пыталась помешать публикации песни и требовала, чтобы бывший муж не вовлекал девочку в общение со скандальным музыкантом.

Канье позже тоже рассказал о попытках экс-супруги помешать релизу. Он опубликовал в личном блоге переписку с Кардашьян, в которой та утверждала, что права на имя Норт принадлежат ей и она готова "начать войну". Вскоре после этого СМИ сообщили, что Кардашьян прервала визит старшей дочери к Уэсту. Мать забрала девочку с вечеринки в доме рэпера, на которую он пригласил братьев Эндрю и Тристана Тейт, обвиняемых в сексуальных преступлениях и торговле людьми.

Ким даже подумывала лишить Канье родительских прав на всех четверых общих детей: Норт, Сейнта, Чикаго и Псалма. Бизнесвумен хотела пересмотреть условия и ограничить права рэпера на юридическую опеку, не препятствуя при этом встречам отца с детьми.

Однако позже в разговоре с изданием Daily Mail инсайдер отметил, что Кардашьян не лишит Уэста родительских прав из-за заключенного за год до развода брачного договора, в котором не было прописано условие о неразглашении "семейных тайн". По словам источника, бизнесвумен переживала, что бывший супруг может раскрыть общественности подробности их личной жизни.





источник, знакомый с ситуацией Ким никогда не решится лишить Канье права на опеку над их детьми, потому что у Канье никогда не было соглашения о неразглашении с Ким. Он был ее мужем. Никто не знает Ким и ее семью лучше, чем Канье.

Однако Уэст, в свою очередь, опубликовал в личном блоге пост, в котором утверждал, что Кардашьян не разрешает ему видеть наследников. Рэпер опубликовал снимок значков на рюкзаке Норт. К сумке девочки были прикреплены Ким, Канье и пришелец между ними. Как утверждал Уэст, эти украшения свидетельствуют о том, что дочь страдает из-за развода родителей.

"Вот почему я так выкладываюсь ради своей семьи. Я настроен защищать свою семью любой ценой. Как священник моего дома. Не волнуйся, Норт. Бог еще жив", – написал музыкант.

В ответ Кардашьян оставила комментарий, в котором попросила Уэста не врать, ведь "он приезжал утром и отвез детей в школу".

В мае издание RadarOnline сообщило со ссылкой на слова инсайдера, что Ким все же запретила Канье приближаться к их общим детям. Причиной этого требования стало нестабильное поведение рэпера, из-за которого бизнесвумен боится, что однажды экс-супруг может не вернуть ей наследников.

В центре скандала

Фото: legion-media.com/Bang Media International; legion-media.com/Image Press Agency/Xavier Collin

Публичные высказывания рэпера не впервые вызывают резонанс. В частности, 7 февраля 2025 года Канье Уэст опубликовал в соцсетях серию провокационных постов, отразившихся на его репутации. Изначально рэпер вступился за арестованного P. Diddy, заявив о его невиновности.





Канье Уэст рэпер Вы все смотрите, как наши братья гниют, никогда не совершая греха. Мы все видели, как они пытались отменить Криса Брауна (рэпер, приговоренный к пяти годам заключения условно за избиение певицы Рианны в 2009 году. – Прим. ред.), и никто ничего не сделал.

Также в своем обращении Канье заявил, что рабство – это выбор, и потребовал освободить коллегу до суда. При этом свои слова музыкант адресовал Дональду Трампу. После публикации, посвященной P. Diddy, рэпер подписался на его профиль в соцсетях. Кроме того, Уэст создал эксклюзивную коллекцию одежды, 50% от продажи которой планировал направить на помощь обвиненному коллеге.

Кроме того, Канье опубликовал посты, в которых признался в симпатии Адольфу Гитлеру, назвал себя расистом и нацистом, обозначив, что "стереотипы существуют не просто так и все они верны". Также Канье написал, что не знает значения слова "антисемитизм", и считает, что его придумал еврейский народ для собственной защиты. Музыкант публиковал неоднозначные комментарии на своей странице в течение 12 часов. В итоге Канье заявил, что "победил" и, несмотря на свои действия, сохранил личный аккаунт и "свои миллиарды".

В этот же день от сотрудничества с брендом Канье Yeezy отказался российский модельер Гоша Рубчинский. Он публично поблагодарил рэпера и обозначил, что в будущем планирует развивать идеи "объединения и выражения творческой свободы".

Также общение с Уэстом прекратила и Ким Кардашьян. Она отказалась комментировать поведение своего экс-супруга, уточняли журналисты. При этом приближенное окружение бизнесвумен утверждало, что она полностью прервала общение с музыкантом и не читала все его скандальные посты.

10 февраля Уэст ликвидировал свой аккаунт в X. Страница Канье была восстановлена лишь 13-го числа того же месяца, а большинство скандальных постов оказались удалены.

При этом 11 февраля бренд Yeezy запустил в продажу белые футболки с черной свастикой. Товар можно было найти на официальном сайте компании Уэста. В личном блоге рэпер признался, что на протяжении многих лет мечтал создать такую коллекцию, которую он назвал "самым большим перформансом на данный момент". После старта продаж этой коллекции сайт бренда был заблокирован.

На фоне скандалов с постами концерт Уэста в России не состоится. Переговоры велись еще с прошлого года, однако на фоне провокационного поведения Канье принимающая сторона решила прекратить все контакты с представителями рэпера. Вдобавок ко всему агенты Канье завили, что прекратили с ним сотрудничество из-за его постов.

