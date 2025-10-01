Павел Дуров раскрыл подробности задержания в Париже в 2024 году

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров дал большое интервью американскому блогеру Лексу Фридману. В ходе четырехчасовой беседы миллиардер рассказал, что однажды пережил покушение. О чем еще разоткровенничался предприниматель, расскажет Москва 24.

"Стало трудно дышать"

Четырехчасовое интервью с миллиардером и основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым было опубликовано на канале американского блогера Лекса Фридмана 30 сентября.

В частности, Дуров поделился, что его пытались убить весной 2018 года. В один из дней бизнесмен вернулся домой и, когда заходил в свой арендованный таунхаус, заметил, что "странный сосед" оставил у его двери какой-то предмет. По словам предпринимателя, примерно через час его самочувствие резко ухудшилось: Павел почувствовал острую боль во всем теле.





Павел Дуров предприниматель Я попытался встать и пойти в ванную, но почувствовал, что функции моего организма начали отключаться. Сначала зрение и слух, затем мне стало трудно дышать. Все это сопровождалось очень острой болью. Сердце, желудок, все кровеносные сосуды. Это трудно объяснить, но в одном я был уверен: да, это оно.

Дуров подумал, что у него "была хорошая жизнь и ему удалось кое-чего добиться", после чего упал без сознания. Бизнесмен очнулся на полу на следующий день и едва мог встать на ноги. Он осмотрел свои руки и тело и обнаружил, что на них полопались сосуды.

На протяжении двух недель после инцидента Дуров не мог ходить и сидел дома, не рассказывая об этом даже большей части своей команды. По словам предпринимателя, он не хотел волновать сотрудников, ведь покушение произошло в "не самый удачный момент". В то время Telegram хотели заблокировать на территории России и Ирана, поэтому администраторы платформы искали финансирование для блокчейн-проекта TON.

При этом Павел отметил, что не стал бояться окружающего мира после этого. По его словам, ранее он уже оказывался в ситуациях, когда его жизнь была в опасности, однако не стал углубляться. С тех пор у Дурова появилось ощущение, что он проживает "дополнительное время".

"В каком-то смысле ты умер давным-давно, и каждый новый день для тебя – подарок", – объяснил миллиардер.

"Не позволю диктовать, что мне делать"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/durov

В ходе интервью Дуров затронул и тему своего ареста во Париже в августе 2024 года. Основатель Telegram был задержан в аэропорту Ле-Бурже, после чего парижский суд предъявил ему обвинения в 10 правонарушениях. Среди них – отказ от сотрудничества с французскими спецслужбами, кибермошенничество, соучастие в распространении наркотиков и детской порнографии через Telegram.

В итоге вечером 28 августа Дурова выпустили под залог в 5 миллионов евро и с запретом покидать территорию страны, обязав приходить в полицию два раза в неделю. Впоследствии, как отмечало издание AFP, предпринимателю разрешили выезжать в Дубай, в котором расположен офис мессенджера. При этом покидать Францию он мог на срок не более 14 дней подряд.

В свежем интервью Дуров прокомментировал арест, раскрыв некоторые подробности.





Павел Дуров предприниматель Меня посадили в полицейскую машину, и я оказался под стражей. Маленькая комната без окон, только узкая бетонная кровать. Я провел там почти четыре дня.

Основатель Telegram рассказал, что сотрудники полиции интересовались тем, как работает мессенджер. При этом Дуров объяснил, что большая часть платформы "и так общедоступна". Бизнесмен также отметил "отсутствие понимания" со стороны людей, ставших инициаторами расследования против него, о том, как работают технологии, шифрование и социальные сети в целом.

Также Павел рассказал, что спецслужбы Франции пытались вынудить его цензурировать телеграм-каналы, поддерживающие "неугодных" кандидатов на выборах Румынии. А осенью 2024 года бизнесмена просили сделать то же самое с телеграм-каналами в Молдавии, где на тот момент проходили президентские выборы. Дуров рассказал, что его команда изучила каналы из предоставленного списка и ограничила доступ лишь к тем, которые действительно нарушали правила Telegram.

Кроме того, Дуров в беседе с американским блогером рассказал о принципах работы Telegram. По словам основателя, платформа борется с вредоносными материалами, ежедневно блокируя примерно сто каналов с таким контентом, распространяющимся уже на протяжении десяти лет.

"Где-то лет восемь назад у нас появились ежедневные отчеты о прозрачности, где указано, сколько каналов, связанных с жестоким обращением с людьми, пропагандой терроризма, мы заблокировали", – объяснил Павел.

Миллиардер также объяснил, что за все время своего существования Telegram никогда не передавал личные сообщения кому-либо, в том числе правительству и спецслужбам.

На данный момент Дуров все еще остается под следствием, а адвокаты продолжают отстаивать его позицию и принципы работы платформы.





Павел Дуров предприниматель Я терпелив, и я не позволю этому ограничению моей свободы диктовать, что мне делать. Чем сильнее на меня давят, тем непоколебимее я становлюсь. Даже если Telegram исчезнет, а это не все понимают, включая спецслужбы и правительства, мне все равно. Я буду в порядке.

Дуров также усомнился, что его могут "посадить в тюрьму лет на 20". Однако при этом он отметил, что он выберет голодную смерть за решеткой и "перезапуск игры", нежели решит "сделать глупость".

