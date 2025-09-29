Блогеры Ксения Собчак и Надежда Стрелец поссорились из-за поста в соцсетях

Блогеры Надежда Стрелец и Ксения Собчак устроили публичную перепалку в соцсетях. Причиной стал пост Стрелец, в котором она рассказала о проблемах гостей после интервью с другими журналистами. О подробностях конфликта расскажет Москва 24.

"Карьера на слухах"

Фото: instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/@nadin_strelets

Скандал между Ксенией Собчак и Надеждой Стрелец начался из-за поста последней в соцсетях 27 сентября. Журналист рассказала о своей суперсиле и поделилась, почему к ней идут на съемку.

"У кого из героев моих интервью были проблемы? Правильно – ни у кого. Даже когда меня хейтили, героя всегда хвалили", – ответила Стрелец.

Этот комментарий задел Собчак, которая прославилась в том числе как интервьюер. Она приняла заявление коллеги на свой счет и ответила ей в своем блоге.





Ксения Собчак журналист, телеведущая Так человек всю карьеру строит на том, что распускает слухи о "страшных проблемах после интервью Собчак". <…> Может, проблема все-таки не в "Собчак", а в том, что эти "беспроблемные" интервью проходят для героев тише, чем поминки, потому что в них нет ничего интересного ни для героев, ни для зрителей?

Телеведущая также упомянула интервью со скандальным блогером Еленой Блиновской, которое сначала вышло на канале у Собчак, а затем у Стрелец. Как отметила Ксения, коллега опубликовала разговор с Блиновской за месяц до начала уголовного преследования.

В свою очередь, Стрелец ответила, что она написала исключительно о своем опыте создания безопасного пространства для героев. Надежда отметила, что ее суперсила – брать не самые хайповые интервью.

"Если человек видит себя в сообщении, где его не упоминали, что это может значить? Сложно сказать. У кого что болит, тот о том и говорит", – отметила журналист.



Позже в спор вмешалась рэпер Инстасамка (настоящее имя – Дарья Еропкина), которая поддержала Собчак в конфликте со Стрелец. По ее словам, команда журналиста отлично подготовилась к беседе и узнала "многие интересные детали". Она также добавила, что почувствовала поддержку и понимание от Собчак.

При этом Инстасамка подчеркнула профессионализм Стрелец, но попросила ее не ставить "черную метку" на Собчак из-за проблем, которые якобы возникают после интервью у ее гостей.





Инстасамка певица, блогер Мы должны сказать Ксении спасибо за ее прекрасную работу, которую она кропотливо делает уже много лет, а проблемы героев, я считаю, это просто следствие их действий, а не Ксюша – причина всех проблем галактики.

Стрелец ответила Еропкиной в своем телеграм-канале, заявив, что "черная метка" не может быть выдана конкретным человеком. По ее словам, мнение о ком-то формируется при совокупности множества факторов: личный опыт участников, события и статистика, оценка в медиа.

"Каждый выбирает сам, кого смотреть, к кому ходить на интервью и кого звать на интервью. Этот выбор и формирует наш имидж", – заключила Стрелец.

"Ничего смешнее не читала"

Это не первая публичная перепалка между Стрелец и Собчак. В марте 2023 года Надежда написала в своем телеграм-канале, что, работая в редакции одного из журналов, предложила позвать Ксению в качестве героини. На что коллеги посмотрели на нее "как на сумасшедшую", потому что не считали Собчак "глянцевым персонажем".

Ксения отреагировала на публикацию в своем блоге в свойственной ей саркастичной манере.

"Дорогая Надежда, большое спасибо, теперь я знаю, кто мой таинственный благодетель, скрытый патрон, давший мне старт в глянце", – начала знаменитость.

Далее блогер перечислила несколько публикаций в журналах, на обложках которых она появилась до событий, описываемых Надеждой, прикрепив соответствующие скриншоты.

"Давно ничего смешнее не читала, браво!" – подытожила Собчак.

К слову, Стрелец часто становилась объектом критики в Сети. В комментариях под роликами пользователи часто указывают на "токсичность" и "высокомерие" Надежды.

В марте 2024 года подписчики посчитали, что Стрелец во время интервью с моделью Аленой Шишковой унижала гостью и ставила в неловкое положение. Блогер якобы делала акцент на внешности гостьи, ее здоровье и отношениях с мужчинами. На видеоролик отреагировала даже Симона Юнусова – мать рэпера Тимати, от которого Шишкова родила дочь. Женщина отметила в соцсетях, что вопросы интервьюера были "бестактными".

Еще одна ситуация произошла в сентябре 2025 года: критике в Сети подверглось интервью с актрисой Олесей Иванченко. Многие отмечали, что журналист перебивала гостью и якобы обесценивала ее достижения.

В интервью изданию Super Стрелец отметила, что подобные комментарии ее удивили. Кроме того, журналист добавила, перед съемкой интервью с Олесей они договорились сохранить естественную атмосферу их общения, поэтому "немного шутили друг над другом" и "прикалывались". Иванченко также заявляла журналистам, что считает интервью удачным и "токсичности" не почувствовала.

