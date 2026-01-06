Депутат ГД Аксененко: оплату ЖКУ за декабрь 2025 года нужно внести до 12 января

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) нужно оплатить за декабрь 2025-го до 12 января 2026 года, так как 10-е число выпадает на субботу. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко, передает его слова РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что пени в случае просрочки начисляться не будут.

Аксененко напомнил, что в 2026-м срок оплаты услуг ЖКХ перенесен с 10 на 15 число. Однако, по его словам, в январе и феврале нововведения еще не будут действовать. Несмотря на это, зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ предупредил, что в феврале оплату за ЖКУ необходимо внести до 10 числа.

Кроме того, депутат попросил граждан, которые привыкли заранее оплачивать услуги ЖКХ, что в праздничные дни некоторые отделения банков и почты будут закрыты.

Ранее зампред комитета по экономической политике Госдумы Михаил Делягин предложил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой ввести мораторий на начисление пеней за долг по ЖКУ, если граждане не могли оплатить их из-за задержки зарплаты. Депутат назвал данную причину объективным обстоятельством.

