Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 января, 14:46

Политика
Главная / Новости /

Депутат ГД Аксененко: оплату ЖКУ за декабрь 2025 года нужно внести до 12 января

В Госдуме назвали крайний срок оплаты услуг ЖКХ за декабрь 2025 года

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) нужно оплатить за декабрь 2025-го до 12 января 2026 года, так как 10-е число выпадает на субботу. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко, передает его слова РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что пени в случае просрочки начисляться не будут.

Аксененко напомнил, что в 2026-м срок оплаты услуг ЖКХ перенесен с 10 на 15 число. Однако, по его словам, в январе и феврале нововведения еще не будут действовать. Несмотря на это, зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ предупредил, что в феврале оплату за ЖКУ необходимо внести до 10 числа.

Кроме того, депутат попросил граждан, которые привыкли заранее оплачивать услуги ЖКХ, что в праздничные дни некоторые отделения банков и почты будут закрыты.

Ранее зампред комитета по экономической политике Госдумы Михаил Делягин предложил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой ввести мораторий на начисление пеней за долг по ЖКУ, если граждане не могли оплатить их из-за задержки зарплаты. Депутат назвал данную причину объективным обстоятельством.

Депутат Госдумы рассказал, как вернуть переплату за коммунальные услуги

Читайте также


политикаобществоЖКХ

Главное

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

Как вернуть праздничное настроение после встречи Нового года?

Эксперты советуют выписать на бумагу все позитивное, что произошло в прошлом году

Отвлечься от грустных мыслей поможет планирование каникул

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика