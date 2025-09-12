Певица Алсу раскрыла подробности жизни с экс-супругом Яном Абрамовым

Певица Алсу раскрыла подробности брака с бизнесменом Яном Абрамовым, в том числе затронула тему развода. История скандала, начавшегося в семье звезды в 2024 году, в материале Москвы 24.

Женская мудрость?

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Заслуженная артистка России Алсу дала подробное интервью после громкого развода с предпринимателем Яном Абрамовым спустя 18 лет брака. Изменения, произошедшие в жизни певицы, впервые позволили ей почувствовать себя сильной, а не слабой, отметила она в разговоре с изданием "Ок!".



Алсу заслуженная артистка России, певица Я всегда была под опекой. Сначала это была опека моего папы: он создал для меня красивую жизнь со всеми возможностями, с образованием, карьерой: папа очень помог мне в самом начале пути и делал все для своей любимой и единственной дочки. Выполнял любой каприз! <…> Вышла замуж. И меня, можно сказать, из рук отца передали в руки Яна.

Алсу отметила, что семейная жизнь отразилась на ее карьере – певица перестала гастролировать и сократила выступления на частных мероприятиях. При этом отказываться от музыки полностью не решилась.

"Это не было каким-то запретом, но я понимала, что моя профессиональная активность нарушит какую-то семейную идиллию. Да, Ян не хотел, чтобы я работала на корпоративах: зачем тебе это надо, у тебя и так все есть", – рассказала Алсу.

Певица также призналась, что много лет закрывала глаза на проблемы в собственной семье и терпела, оправдывая все женской мудростью. При этом, говоря о разводе, она отметила, что сама позволяла подобное поведение по отношению к себе.

Расставание с Абрамовым, по ее словам, было постепенным. При этом певица отметила, что сделала все возможное, чтобы сохранить семью.





Алсу заслуженная артиста России, певица Как я уже сказала, были разные моменты, которые меня не устраивали, на которые я пыталась закрывать глаза, но потом произошло некое событие, которое стало для меня, в общем-то, не причиной, а уже окончательным поводом для моего решения.

При этом муж, по мнению Алсу, даже и не думал, что развод может произойти, так как за 18 лет брака привык к "покорности и мягкости" жены.

"Ведь всегда все сходило с рук, скажем так. А тут, честно говоря, наступил какой-то предел. То есть все шло к такому решению, просто была бомба замедленного действия на самом деле", – добавила она.

Певица рассказала изданию, что не жалеет о принятом решении и благодарна Яну за совместно прожитые годы и детей. Исполнительница добавила: сейчас она учится жить самостоятельно и продолжает воспитывать троих детей. Развод певица назвала внутренней свободой.

"Были какие-то требования, которые очень сильно ограничивали мою свободу. А сегодня у меня появились новые силы. Мне хочется работать, ездить на гастроли", – поделилась Алсу.

Певица также отметила, что сейчас ее сердце свободно, она не спешит вступать в новые отношения и с удовольствием посвящает время детям и творчеству.

Развод и возможная разлучница

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

О том, что певица и предприниматель решили расторгнуть брак, в котором родились трое детей, стало известно в 2024 году. Официально развод состоялся в августе, хотя заявление было подано еще в мае: несколько месяцев паре дали на возможное примирение.

При этом в июле певица подала в суд иск о разделе совместно нажитого имущества, но этот вопрос решился не сразу. По данным СМИ, бывшие супруги делили имущество стоимостью несколько миллиардов рублей и только в апреле 2025-го экс-супруги пришли к решению этого вопроса, однако разглашать детали не стали.

Журналисты отмечали, что причиной разлада в семье якобы оказалась измена Яна с экс-возлюбленной рэпера Тимати Анастасией Решетовой.

В марте 2025 года модель пожаловалась на атаку "проплаченных ботов" в социальной сети, из-за чего ей пришлось закрыть комментарии. Пользователи Сети тогда предположили, что речь может идти про Алсу.

Однако в одном из интервью Анастасия опровергла слухи о причастности к разводу.

"Самое главное, что меня это никак не касается. Это не касается моей реальной жизни", – заявила тогда модель.

В ответ на это Алсу написала под постом Решетовой слово: "Врет", после чего больше не комментировала скандал.

На сегодняшний день известно, что дети остались жить с певицей. Также сообщалось, что Алсу решила после развода оставить фамилию мужа – Абрамова.