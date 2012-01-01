Экс-возлюбленные Тимати столкнулись с хейтом и взломом соцсетей

Экс-возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова пожаловалась в соцсетях на шквал негатива. При этом модель отметила, что хейтерские комментарии были якобы проплаченной атакой. Ранее другая бывшая избранница музыканта, певица Алекса, заявила, что ее аккаунт взломали. Подробнее – в нашем материале.

"Будь умнее"

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

16 марта бывшая рэпера Тимати и мать его младшего наследника Ратмира Анастасия Решетова закрыла комментарии в своем блоге и пожаловалась на атаку "проплаченных ботов".



Анастасия Решетова модель, блогер, бизнесвумен Я не знаю, когда у человека, который это делает, уже наконец появится мозг и другого рода потребности.

Многие интернет-пользователи подумали, что модель имеет в виду Алсу: ранее певица намекала, что причиной развода с мужем, бизнесменом Яном Абрамовым, в прошлом году стала его связь с Решетовой. Анастасия тогда поспешила оправдаться: в соцсетях она заявила, что за последний год изменила отношение к женатым мужчинам и даже не посмотрела бы на них.

"Врет", – лаконично прокомментировала пост Алсу.

Примечательно, что в декабре 2024-го Решетова тоже закрывала комментарии и рассказывала об организованной травле.

"Я вижу, что заказывать атаку ботов на мою страницу уже вошло в привычку, но ты пойми, что меня в реальности это никак не касается. Потрать свои деньги и энергию на другие цели. Будь умнее", – обратилась тогда Анастасия в своем блоге к таинственному недоброжелателю.

"Мудрости и побольше человечности"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/ALEKSA

Проблемы в соцсетях возникли также у еще одной экс-возлюбленной Тимати. 15 марта певица Алекса (настоящее имя – Александра Чвикова) сообщила в своем блоге о расставании с мужем, фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым, в брак с которым она вступила год назад. У пары подрастает дочь Адриана, появившаяся на свет в апреле 2021 года.



Алекса певица Не стану говорить много слов… В нашей жизни было много светлых и добрых моментов. Благодарю за дочь, о ней я мечтала всю свою осознанную жизнь! А уже дальше каждый идет по своему осознанному пути. С моей стороны никаких комментариев не будет.

Через несколько часов пост исчез со страницы звезды, а спустя сутки Александра заявила, что ее брак крепок как никогда и сообщение о разводе якобы написали злоумышленники.

"Увидела новости, сама была удивлена про развод. Меня взломали, сожалею, что многих ввели в заблуждение, все хорошо, иначе быть и не могло", – сообщила Алекса.

Впрочем, не все подписчики поверили в версию со взломом. Одни решили, что таким образом певица привлекала к себе внимание и "прогревала" аудиторию перед каким-то важным событием. Другие комментаторы заключили, что Чвикова удалила пост, потому что не выдержала критики: под сообщением про развод хейтеры напомнили Алексе про "закон бумеранга" и то, что ради нее Дайчев бросил беременную возлюбленную.



Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/ALEKSA

После опровержения певица опубликовала на странице рассуждения о счастье, людской мудрости и человечности.





Алекса певица В жизни не бывает идеально, никто не идеален. Все мы приходим в этот мир для того, чтобы быть счастливыми. И я каждому из вас желаю жить эту жизнь так, какой вы ее видите и чувствуете. Пусть у каждого из вас все будет хорошо, и дай Бог всем вам мудрости и побольше человечности. В наше время этого очень не хватает.

Однако и этот пост не у всех вызвал положительную реакцию. На Александру посыпались обвинения во вранье, желании хайпануть и неустойчивых моральных принципах.

"По-вашему, человечно спать с мужчиной, у которого девушка на сносях?", "Алекса, ну зачем врать, кому нужно взламывать ваш аккаунт. Надо как-то другими методами его продвигать", "вранье про взлом, мерзковато как-то стало от ощущения, что тебя разводят для своих целей", "цирк", "кто бы говорил о мудрости", – возмутились комментаторы.

К слову, бывшая возлюбленная Дайчева, Александра Сивкова, тоже высказалась в своем блоге, намекнув на то, что в личной жизни Алексы не все хорошо.

"Как ощущается жизнь, когда вместо того, чтобы сказать: "Я люблю тебя и прощаю", ты говоришь: "Да пошел ты. Надо было раньше думать, как ты ко мне относишься", – написала девушка.

Впрочем вскоре Сивкова, родившая от Дайчева сына Тимура в июле 2020 года, удалила свой пост.



