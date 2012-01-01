Анастасия Решетова призналась, что ее дразнили в школе из-за высокого роста

Блогер и модель Анастасия Решетова призналась, что в школе ее дразнили из-за высокого роста. Девушка начала комплексовать и сутулиться, после чего заработала проблемы со здоровьем. Кого еще из знаменитостей смущала собственная внешность и как они с этим боролись, расскажет Москва 24.

Анастасия Решетова

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

17 февраля модель рассказала подписчикам, что в школе подверглась травле из-за высокого роста. В попытке казаться ниже Анастасия Решетова сильно горбилась и в итоге заработала сутулость и искривление позвоночника. Исправляла осанку она благодаря растяжке, плюс эти тренировки помогли экс-возлюбленной рэпера Тимати стать менее зажатой.

При этом знаменитость призналась, что примириться с собой ей помогла не только физическая работа.





Анастасия Решетова модель, блогер Конечно, я также работала со своим комплексом на психологическом уровне. Как видите, теперь в моем гардеробе есть туфли на каблуке, и меня совершенно не смущает мой рост – 180 сантиметров.

Ким Кардашьян

Фото: legion-media.com/Photo Image Press via Zuma/Splash News

Звезда реалити-шоу признавалась, что переживает из-за своих пышных форм. Например, в одной из серий "Семейства Кардашьян" в 2018 году старшая сестра теледивы Кортни отметила, что, когда Ким садится, ее пятая точка "кажется просто огромной".

После этого экс-супруга Канье Уэста неожиданно пожаловалась, что внушительные бедра доставляют ей дискомфорт. Откровения звезды шокировали публику, ведь миллионы девушек мечтали походить на нее – усердно качали филейную часть или ложились под нож хирурга.

"Это мучение. Я плачу из-за них (больших ягодиц. – Прим. ред.) каждый день! Почему, как ты думаешь, я постоянно торчу в спортзале? Я тренируюсь и надеюсь, что когда-нибудь они станут меньше!" – заявила Ким Кардашьян.

Но в 2022 году в интервью журналу Allure бизнесвумен рассказала, что научилась принимать свое тело и даже неизбежный процесс старения. По ее словам, она "смирилась с тем, что неидеальна".





Ким Кардашьян звезда реалити-шоу, бизнесвумен Раньше я такой не была. Например, я ненавижу свои руки – они морщинистые и грубые. Но я прожила жизнь, я сменила столько подгузников этими руками и прижимала к себе своих детей, так что мне с ними хорошо.

"Старение не означает, что я не буду стремиться к совершенству, но в какой-то момент все доходят до точки, когда говорят себе: "Хорошо, мое здоровье важнее всего остального", – добавила Кардашьян.

Лили Коллинз

В 2017 году актриса рассказала в одном из интервью, что в детстве не любила свои брови: они казались девушке слишком яркими, чересчур густыми и перетягивали все внимание на себя.

Однажды Коллинз даже выщипала нежелательную растительность, чем очень расстроила маму. Женщина переживала, что у дочери так и останутся тонкие брови, и попросила ее больше так не делать. Кроме того, мама посоветовала Коллинз принимать себя, тем более что густые брови – ее изюминка.

Актриса призналась, что благодаря этим мудрым словам смогла полюбить свою внешность.

Дженнифер Лоуренс

У звезды "Голодных игр" груди разного размера: правда, не настолько, чтобы увидеть это невооруженным глазом. Однако для обладательницы "Оскара" декольте все равно всегда было источником переживаний.

"Мой бюст живет собственной жизнью! Однажды перед важным светским мероприятием он за ночь вырос на два размера, и платье стало мало!" – признавалась Лоуренс в одном из интервью.

Тем не менее комплекс не мешает ей носить наряды, подчеркивающие грудь.

Елизавета Боярская

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Актриса рассказывала журналистам, что ей часто доставалось из-за шрамов на лице. В девять месяцев Елизавета Боярская опрокинула на себя лампу, и осколок от стеклянного плафона рассек ей щеку. Заметный след остался на всю жизнь. А спустя несколько лет у нее появился шрам на лбу: непоседливая девочка спешила к зазвонившему телефону, упала и ударилась головой о батарею.

По словам актрисы, ей часто внушали, что изъяны на лице не украшают женщину, тем более в ее профессии. Однако Боярская неоднократно заявляла, что сводить полученные в детстве отметины не собирается даже ради любимого ремесла.

