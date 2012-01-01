Владимир Кристовский рассказал, что после работы в морге стал философом

Музыкант Владимир Кристовский признался, что работал сторожем в морге. Свою должность лидер группы Uma2rman назвал "потрясающей" и посоветовал всем творческим людям испытать подобный опыт. Кем еще работали звезды до большого успеха, расскажет Москва 24.
Владимир Кристовский
За плечами сооснователя группы Uma2rman внушительный "послужной список". По данным СМИ, Владимир Кристовский успел поработать оператором на заправке, курьером, газоэлектросварщиком, водителем грузовика, продавцом бытовой техники, дворником в детском саду и даже сторожем в морге. Последний опыт сделал его "в какой-то мере философом", рассказал музыкант в эфире шоу Юлии Меньшовой.
В другом интервью исполнитель ранее признавался, что насыщенная трудовая жизнь помогла ему лучше узнать себя и сделать творчество глубже и интереснее.
"Я изучал жизнь с разных ракурсов. Хотел разобраться и понять, как в этом мире все устроено. Но до сих пор так и не понял! Зато весь этот опыт меня наполнил и сильно помог в творчестве", – рассказывал Кристовский.
Том Круз
По данным СМИ, артист и продюсер подрабатывал в службе доставки во время учебы актерскому мастерству в Нью-Йорке в 1980 году. При этом спустя почти четверть века Крузу пришлось вновь вернуться к курьерскому прошлому.
Это произошло во время подготовки к роли злодея Винсента в фильме "Соучастник", который вышел на экраны в 2004 году. Режиссер картины Майкл Манн считал, что персонаж Круза должен уметь виртуозно растворяться в толпе, и попросил актера поработать курьером в крупной службе доставки. Том Круз согласился на авантюру, надел форму посыльного и начал возить заказы на один из рынков в Лос-Анджелесе.
"Это была отличная актерская тренировка. Теперь я очень хороший сталкер", – шутливо говорил актер в одном из интервью.
Кстати, уже суперзвездного на тот момент Тома Круза в форме курьера так никто и не узнал.
Сергей Пенкин
В 2022 году певец признался в интервью журналистке Алене Жигаловой, что в 1980-е годы шесть лет работал дворником в столице. Пенкин тогда учился в Российской академии музыки имени Гнесиных, убирал улицы и жил в служебной квартире.
Артист отметил, что вместе с ним работали и другие знаменитые люди. По словам Пенкина, чистили улицы от снега сын генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева, дочь писателя Юлиана Семенова и наследник режиссера Никиты Михалкова.
Дженнифер Энистон
В юности будущая звезда более двух лет работала официанткой в одной из закусочных на Манхэттене, причем часто оставалась без выходных. Параллельно с этим Энистон ходила на кастинги.
Актриса признавалась журналистам, что была далека от звания "работник месяца": она роняла еду на пол и на клиентов, не вовремя приносила заказы. Тем не менее начальство закусочной относилось к ней снисходительно и даже поддерживало ее актерские амбиции, отпуская на кинопробы.
В итоге в 1994 году Энистон утвердили на роль Рэйчел Грин в культовом сериале "Друзья", что и сделало ее знаменитой. Ее героиня по сценарию тоже работала официанткой, так что артистке даже не пришлось особо погружаться в образ. К слову, уже будучи известной актрисой, Энистон нередко приходила перекусить на прежнее место работы.
Брэд Питт
Прежде чем стать признанным секс-символом Голливуда и востребованным актером, ему тоже пришлось попотеть. Брэд Питт вырос в небогатой семье, поэтому рано начал работать: в разное время он был водителем, курьером, официантом и грузчиком мебели.
Также будущий обладатель "Оскара" трудился в одной из сетей быстрого питания, где ему приходилось переодеваться в костюм цыпленка и зазывать людей с улицы. Благодаря этой работе Питт оплачивал жилье и актерские курсы, пока не получил первую роль в кино. Позже артист откровенно рассказывал об этом опыте журналистам и заявлял, что не испытывал никакого стыда.