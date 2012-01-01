Владимир Кристовский рассказал, что после работы в морге стал философом

Музыкант Владимир Кристовский признался, что работал сторожем в морге. Свою должность лидер группы Uma2rman назвал "потрясающей" и посоветовал всем творческим людям испытать подобный опыт. Кем еще работали звезды до большого успеха, расскажет Москва 24.

Владимир Кристовский

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За плечами сооснователя группы Uma2rman внушительный "послужной список". По данным СМИ, Владимир Кристовский успел поработать оператором на заправке, курьером, газоэлектросварщиком, водителем грузовика, продавцом бытовой техники, дворником в детском саду и даже сторожем в морге. Последний опыт сделал его "в какой-то мере философом", рассказал музыкант в эфире шоу Юлии Меньшовой.





Владимир Кристовский музыкант Это была потрясающая работа. Я уверен, что людям творческих профессий нужно это испытать. Ты задумываешься обо всем, где-то перестаешь быть инфантильным. Когда ты видишь похожего на себя парня с маленьким разрезом от ножа, то это очень быстро приводит мозги в порядок.

В другом интервью исполнитель ранее признавался, что насыщенная трудовая жизнь помогла ему лучше узнать себя и сделать творчество глубже и интереснее.

"Я изучал жизнь с разных ракурсов. Хотел разобраться и понять, как в этом мире все устроено. Но до сих пор так и не понял! Зато весь этот опыт меня наполнил и сильно помог в творчестве", – рассказывал Кристовский.

Том Круз

По данным СМИ, артист и продюсер подрабатывал в службе доставки во время учебы актерскому мастерству в Нью-Йорке в 1980 году. При этом спустя почти четверть века Крузу пришлось вновь вернуться к курьерскому прошлому.

Это произошло во время подготовки к роли злодея Винсента в фильме "Соучастник", который вышел на экраны в 2004 году. Режиссер картины Майкл Манн считал, что персонаж Круза должен уметь виртуозно растворяться в толпе, и попросил актера поработать курьером в крупной службе доставки. Том Круз согласился на авантюру, надел форму посыльного и начал возить заказы на один из рынков в Лос-Анджелесе.

"Это была отличная актерская тренировка. Теперь я очень хороший сталкер", – шутливо говорил актер в одном из интервью.

Кстати, уже суперзвездного на тот момент Тома Круза в форме курьера так никто и не узнал.

Сергей Пенкин

Фото: legion-media.com/Persona Stars

В 2022 году певец признался в интервью журналистке Алене Жигаловой, что в 1980-е годы шесть лет работал дворником в столице. Пенкин тогда учился в Российской академии музыки имени Гнесиных, убирал улицы и жил в служебной квартире.

Артист отметил, что вместе с ним работали и другие знаменитые люди. По словам Пенкина, чистили улицы от снега сын генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева, дочь писателя Юлиана Семенова и наследник режиссера Никиты Михалкова.

Дженнифер Энистон

В юности будущая звезда более двух лет работала официанткой в одной из закусочных на Манхэттене, причем часто оставалась без выходных. Параллельно с этим Энистон ходила на кастинги.

Актриса признавалась журналистам, что была далека от звания "работник месяца": она роняла еду на пол и на клиентов, не вовремя приносила заказы. Тем не менее начальство закусочной относилось к ней снисходительно и даже поддерживало ее актерские амбиции, отпуская на кинопробы.

В итоге в 1994 году Энистон утвердили на роль Рэйчел Грин в культовом сериале "Друзья", что и сделало ее знаменитой. Ее героиня по сценарию тоже работала официанткой, так что артистке даже не пришлось особо погружаться в образ. К слову, уже будучи известной актрисой, Энистон нередко приходила перекусить на прежнее место работы.

Брэд Питт

Прежде чем стать признанным секс-символом Голливуда и востребованным актером, ему тоже пришлось попотеть. Брэд Питт вырос в небогатой семье, поэтому рано начал работать: в разное время он был водителем, курьером, официантом и грузчиком мебели.

Также будущий обладатель "Оскара" трудился в одной из сетей быстрого питания, где ему приходилось переодеваться в костюм цыпленка и зазывать людей с улицы. Благодаря этой работе Питт оплачивал жилье и актерские курсы, пока не получил первую роль в кино. Позже артист откровенно рассказывал об этом опыте журналистам и заявлял, что не испытывал никакого стыда.

