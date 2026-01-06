Глава РФПИ Дмитриев заявил, что США уже приняли решение по Гренландии

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил в своей публикации в соцсети X, что США уже приняли решение по Гренландии.

Он также указал, что Евросоюз будет продолжать "следить за ситуацией" и демонстрировать двойные стандарты.

"Канада следующая?" – задался вопросом Дмитриев.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что стране нужна Гренландия из-за того, что остров якобы окружен судами Китая и России. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в ответ на это призвал американского лидера прекратить угрозы по захвату государства.

Спустя время жена замглавы администрации США Стивена Миллера Кэти опубликовала в соцсетях карту Гренландии, которая окрашена в цвета американского флага. Под изображением она оставила подпись "скоро". В ответ посол Дании в Вашингтоне Йеспер Меллер Серенсен призвал уважать территориальную целостность королевства.

Сам Миллер усомнился в законности контроля Дании над Гренландией. По его мнению, это государство должно стать частью США для обеспечения безопасности арктического региона и защиты интересов НАТО.

При этом Миллер исключил необходимость проведения военной операции для присоединения острова, объяснив это тем, что на его территории живет лишь 30 тысяч человек.

Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Остров остается частью королевства, однако в 2009 году он получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

