Принц Уильям согласился встретиться с братом Гарри на определенных условиях

Принц Уильям согласился на встречу с братом Гарри. Однако он выдвинул ряд требований, среди которых отсутствие Меган Маркл, сообщил сайт RadarOnline. Что известно о разладе в королевской семье, читайте в материале Москвы 24.

Долгожданная встреча

Фото: legion-media.com/Backgrid USA

После долгой паузы принц Уильям согласился встретиться с братом Гарри, но при соблюдении определенных условий, сообщил сайт Radar Online. Наследник престола потребовал полной конфиденциальности, отсутствия Меган Маркл, любых средств записи, фотографий встречи, а также гарантий, что содержание беседы не просочится в прессу.

По данным СМИ, этот шаг – попытка ответить на многолетнее напряжение в отношениях братьев, усилившееся после отказа Гарри и Меган от королевских обязанностей в 2020 году. По сведениям инсайдеров, Уильям готов пойти на диалог с братом из-за уговоров своей жены Кейт Миддлтон и короля Карла III. Августейшие особы якобы считают примирение возможным, но только при соблюдении строгой секретности.

В статье уточняется, что принц Уильям решил жестко контролировать будущую встречу в том числе из-за заявлений Гарри, сделанных в прошлом месяце. Опальный принц тогда обвинил придворных в попытках "саботировать" примирение с отцом Карлом III после чаепития в Кларенс-хаусе. Уильяма разозлило то, что эти заявления Гарри попали в СМИ. По словам инсайдеров, наследный принц якобы лишний раз убедился в том, что брат не может не выносить личное на публику, поэтому "не готов снова рисковать".

Разлад между наследником королевского престола с женой младшего брата длится уже несколько лет. В мае 2025 года СМИ со ссылкой на инсайдеров сообщали, что принц Уильям не исключает примирения с братом, но только если тот разведется с Меган Маркл. Будущий король уверен, что Меган стала причиной многочисленных ссор в королевской семье, и настроен категорично по отношению к ней.

"Уильям знает о слухах вокруг Гарри и Меган. Более того, он видел, как принц превратился в другого человека прямо на глазах. Уильям считает, что за это ответственна Маркл, и он никогда не простит ее", – рассказывал собеседник издания Radar Online.

В апреле западные издания сообщили, что напряжение между братьями настолько возросло, что принц Уильям задумался о лишении брата и его жены королевских титулов. Инсайдеры отмечали, что он может сделать это после своей коронации, потому что недоволен поведением Меган Маркл. Супруга брата в рамках продвижения своего бренда использовала титул Her Royal Highness ("Ее Королевское Высочество"), нарушив соглашение с королевой Елизаветой II.

Примирение на фоне тяжелой болезни отца

Примирение братьев может состояться на фоне ухудшения состояния здоровья их отца – короля Карла III. В августе западные СМИ сообщили, что монарх с трудом передвигается на фоне рака простаты.

К тому же долгожданная встреча принца Гарри с отцом уже прошла в начале сентября этого года. Личная беседа родственников состоялась впервые за 19 месяцев в лондонской резиденции монарха – Кларенс-хаус. По данным СМИ, общение принца и короля длилось 54 минуты. По сведениям источников, отец и сын уединились за чашкой чая. Букингемский дворец и представители Гарри отказались раскрывать подробности беседы.

Ранее они виделись в феврале 2024 года, когда Гарри приезжал в Лондон на короткую встречу вскоре после того, как стало известно об онкологии монарха.

Отношения между принцем Гарри, его супругой и членами монаршей семьи испортились в начале 2020 года, когда герцоги Сассекские заявили о сложении с себя королевских полномочий. Затем Букингемский дворец официально отстранил младшего сына короля Карла III и его супругу от обязанностей и оставил без финансирования. При этом они остались членами королевской семьи, сохранили свои титулы, однако больше не представляют монарший дом официально.

В итоге герцоги Сассекские переехали в США. Со временем их отношения с королевской семьей стали еще более напряженными из-за публичных откровений принца Гарри и Меган Маркл.

"Одновременно союзница и соперница"

Фото: legion-media.com/JLPPA/Bestimage; AP Photo/Ashley Landis

Тем временем у Меган другие заботы: герцогиня Сассекская надеется получить приглашение на свадьбу певицы Тейлор Свифт и футболиста Трэвиса Келси, сообщило издание со ссылкой на инсайдера. При этом, если приглашение не поступит, Маркл воспримет это как личное оскорбление. Свадьба Тейлор Свифт – самое ожидаемое мероприятие в шоу-бизнесе, поэтому для Меган так важно получить туда приглашение, чтобы "закрепить место в иерархии звезд", отметил собеседник издания.

При этом в публикации отмечается, что супруга принца Гарри неоднозначно относится к американской певице, считая ее "одновременно союзницей и соперницей".

Свифт объявила о помолвке в августе этого года. Новость совпала с запуском второго сезона кулинарного шоу Маркл на Netflix. Источник отметил, что герцогиня пришла в ярость после провала тщательно подготовленной премьеры. Однако все-таки "сквозь зубы" оставила реакцию на пост Тейлор в социальной сети.

"Она месяцами работала над тем, чтобы вернуть себе статус звезды, а потом Тейлор просто взяла и выдала самую громкую новость года. За закрытыми дверями Меган бушевала, что певица "украла" ее славу", – заявил инсайдер.

Кроме того, СМИ отмечали, что между герцогиней и Свифт нет близких дружеских отношений. Маркл посетила концерт певицы в Лос-Анджелесе в 2023 году, после чего отправила ей письмо с благодарностью. Однако позже жена принца Гарри негодовала из-за встречи Свифт с принцем Уильямом за кулисами лондонского шоу в 2024 году. По словам инсайдера, герцогине Сассекской показалось, "что ее намеренно игнорируют".