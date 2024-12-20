Sky News: лечение Карла III от рака продолжится в следующем году

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Король Британии Карл III продолжит лечение от онкозаболевания в 2025 году. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники в Букингемском дворце.

По информации журналистов, лечение монарха продвигается в положительном ключе. При этом вернуться к полному исполнению своих обязанностей Карл III хочет в 2025 году, несмотря на то что в первые полгода следующего года будет много национальных и международных мероприятий.

Источник во дворце рассказал телеканалу, что поездка королевской четы в Австралию и на Самоа в октябре приободрила Карла III и улучшила его самочувствие.

Об онкологии у монарха стало известно в феврале. Король приступил к лечению, врачи рекомендовали ему отложить публичные мероприятия.

Через некоторое время Карл III признался, что во время курса лечения, направленного на борьбу с раком, он лишился возможности ощущать вкус.

Позднее супруга короля Камилла во время посещения ракового центра в Бате рассказала о хорошем самочувствии Карла III.

