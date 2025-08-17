Radar Online: здоровье короля Великобритании Карла III значительно ухудшилось

Фото: ТАСС/EPA/TOLGA AKMEN

Состояние здоровья короля Великобритании Карла III, больного онкологией, заметно ухудшилось за последние месяцы. Об этом сообщает издание Radar Online со ссылкой на источники.

По данным журналистов, британский правитель с трудом передвигается по своему поместью в Норфолке. При этом Карл практически не может расстаться со своей тростью, так как ходить без нее еще сложнее.

Также утверждается, что король Британии зачастую использует алкогольные напитки для снятия боли от болезни.

Ранее в СМИ появилась информация, что неизлечимый рак простаты у Карла III, который диагностировали в феврале прошлого года, не станет причиной его смерти. Подобное мнение распространено среди приближенных монарха. При этом многие уверены, что король не успеет пожить в Букингемском дворце, ремонт которого закончат только через три года.

Кроме того, по слухам Карл III готовится передать престол принцу Уильяму и дал ему несколько наставлений на случай своей смерти. Прежде всего король якобы переживает о судьбе королеве Камиллы и попросил наследника, что ей досталось право распоряжаться дворцом и финансами.