В рамках "Зимы в Москве" в парке искусств "Музеон" открылась "Фабрика подарков"

Фото: пресс-служба проекта "Сделано в Москве"

Творческие мероприятия, лекции, стендапы и мастер-классы пройдут до конца февраля 2026 года в арт-павильоне "Фабрика подарков" парка искусств "Музеон" в рамках проекта "Зима в Москве", сообщает портал мэра и правительства столицы.

Объект оформлен в яркие бело-зелено-красные декорации со светящимися элементами в виде больших труб с "паром" и огромными карамельными тростями.

Внутри здания посетителям предлагают выбрать подарки от участников проектов "Сделано в Москве" и "Молодежь Москвы". Здесь также продают современную одежду и аксессуары: бомберы, свитеры, футболки, лонгсливы, шапки-ушанки, шоперы, брелоки, кружки, термосы и другие изделия.

Как отметила председатель комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова, в арт-павильоне организуют встречи с экспертами разных направлений и занятия от рисования и создания елочных игрушек до оформления подарочной упаковки.

В амфитеатре 6 декабря в 14:40 пройдет молодежный стендап с участием комиков из столичных вузов, а в 17:00 состоится лекция о построении карьеры и поиске востребованной работы.

На 7 декабря запланированы три события: мастер-класс "ИИ-агенты для жизни" (15:30–16:30), занятие по созданию мягких елочных игрушек (17:00–18:30) и урок по съемке новогодних вертикальных видео (20:30–21:30).

Площадка работает по будням с 10:00 до 22:00, а по выходным и праздникам – с 09:00 до 22:00. Полную программу мероприятий можно найти на сайте "Зима в Москве" и на портале "Молодежь Москвы". Все активности доступны бесплатно.

Кроме того, у входа в парк организовали фотозону с белым котом, символом сезонных городских проектов. Этот персонаж стал популярным летом на фестивале "Молодежная точка", теперь он представлен в зимнем образе – в красном свитере и шапке.

Ранее открылась новогодняя почта Деда Мороза в 17 зонах отдыха, включая "Музеон". На площадках установлены специальные ящики, куда дети и взрослые могут опустить письма зимнему волшебнику.

Такая почта работает в столице уже восьмой год. Сбором писем занимаются снеговики-почтовики. Они же доставляют послания в Московскую усадьбу Деда Мороза. На каждое сообщение дадут ответ, но для этого нужно указывать точный обратный адрес с индексом.