Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 декабря, 13:56

Город

В рамках "Зимы в Москве" в парке искусств "Музеон" открылась "Фабрика подарков"

Фото: пресс-служба проекта "Сделано в Москве"

Творческие мероприятия, лекции, стендапы и мастер-классы пройдут до конца февраля 2026 года в арт-павильоне "Фабрика подарков" парка искусств "Музеон" в рамках проекта "Зима в Москве", сообщает портал мэра и правительства столицы.

Объект оформлен в яркие бело-зелено-красные декорации со светящимися элементами в виде больших труб с "паром" и огромными карамельными тростями.

Внутри здания посетителям предлагают выбрать подарки от участников проектов "Сделано в Москве" и "Молодежь Москвы". Здесь также продают современную одежду и аксессуары: бомберы, свитеры, футболки, лонгсливы, шапки-ушанки, шоперы, брелоки, кружки, термосы и другие изделия.

Как отметила председатель комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова, в арт-павильоне организуют встречи с экспертами разных направлений и занятия от рисования и создания елочных игрушек до оформления подарочной упаковки.

В амфитеатре 6 декабря в 14:40 пройдет молодежный стендап с участием комиков из столичных вузов, а в 17:00 состоится лекция о построении карьеры и поиске востребованной работы.

На 7 декабря запланированы три события: мастер-класс "ИИ-агенты для жизни" (15:30–16:30), занятие по созданию мягких елочных игрушек (17:00–18:30) и урок по съемке новогодних вертикальных видео (20:30–21:30).

Площадка работает по будням с 10:00 до 22:00, а по выходным и праздникам – с 09:00 до 22:00. Полную программу мероприятий можно найти на сайте "Зима в Москве" и на портале "Молодежь Москвы". Все активности доступны бесплатно.

Кроме того, у входа в парк организовали фотозону с белым котом, символом сезонных городских проектов. Этот персонаж стал популярным летом на фестивале "Молодежная точка", теперь он представлен в зимнем образе – в красном свитере и шапке.

Ранее открылась новогодняя почта Деда Мороза в 17 зонах отдыха, включая "Музеон". На площадках установлены специальные ящики, куда дети и взрослые могут опустить письма зимнему волшебнику.

Такая почта работает в столице уже восьмой год. Сбором писем занимаются снеговики-почтовики. Они же доставляют послания в Московскую усадьбу Деда Мороза. На каждое сообщение дадут ответ, но для этого нужно указывать точный обратный адрес с индексом.

Читайте также


Сюжет: Зима в Москве
город

Главное

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

Как побывать на рабочем корпоративе и не опозориться?

В сочетании с праздником алкоголь порождает массу потенциально опасных для карьеры ситуаций

Стоит заранее ознакомиться с дресс-кодом, чтобы не выглядеть неуместно

Читать
закрыть

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика