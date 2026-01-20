Форма поиска по сайту

20 января, 19:07

Общество
Юрист Георгиева: владельцу пропавших из гардероба вещей должны компенсировать их стоимость

Юрист пояснила, кто должен компенсировать стоимость пропавшей из гардероба одежды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Организация несет ответственность за вещи, которые отдали на хранение в ее гардероб. Об этом Москве 24 рассказала юрист Алла Георгиева.

По ее словам, как только гардеробщик принимает одежду и выдает жетон, договор о хранении между посетителем и администрацией организации считается заключенным.

Соответственно, владельцу обязаны вернуть вещи в полной сохранности. Если же они пропадут и будут, например, порваны, организация должна возместить их стоимость или компенсировать ремонт.
Алла Георгиева
юрист

Впрочем, ответственность с администрации не снимается и в случае, когда гардеробщика в раздевалке нет, что бывает, например, в кафе.

"Если в организации предусмотрено место для хранения одежды, значит, она обязана следить за ее сохранностью. Единственное, когда у посетителя нет на руках жетона, возникает необходимость доказать, что он пришел в заведение в определенной одежде. В этом случае доказательством могут служить, например, показания свидетелей или данные видеонаблюдения", – отметила юрист.

Если вещь пропала из гардероба, необходимо написать акт с требованием возместить убытки и передать его администрации организации. Если деньги возвращать отказываются, надо обращаться в суд. Также можно написать жалобу в прокуратуру и Роспотребнадзор, пояснила Георгиева.

При этом юрист обратила внимание на то, что организация отвечает только за хранение именно верхней одежды. Деньги, телефоны и другие предметы, оставленные в карманах – это ответственность самого владельца. При их пропаже претензии к заведению будут необоснованными.

Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что администрация магазина не может назначить штраф покупателю, попробовавшему товар до оплаты на кассе. Максимум, что вправе сделать продавец, – это потребовать оплатить товар или вызвать полицию при подозрении на хищение.

Трошина Любовь

обществоэксклюзив

