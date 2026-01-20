Число пользователей в проекте "Московский постамат" выросло на 42% в 2025 году

Фото: ТАСС/Роман Балаев

В столице к концу 2025 года работало более 1,6 тысячи устройств сервиса автоматизированных пунктов выдачи заказов "Московский постамат". Количество пользователей в проекте увеличилось на 42%, а выдача заказов – на 68%, сообщил портал мэра и правительства города.

Также за год проект реализовал ряд уникальных инициатив. В торговых центрах появились арт-постаматы, в кластере "Ломоносов" заработал первый в России хладомат вне магазина для хранения продуктов до 4 часов, а студенты МГТУ имени Н. Э. Баумана получили постаматы прямо в общежитиях, оформленные в стиле инженерного чертежа.

Кроме того, с января 2025 года в сети добавились 600 новых устройств, которые были установлены в подъездах, дворах, на остановках, в торговых и бизнес-центрах.

Все устройства оснащены видеонаблюдением, а посылки выдаются только по одноразовым кодам. Курьеры проходят дополнительную проверку, а установка постамата в подъезде бесплатна для жителей, так как затраты на обслуживание несет владелец оборудования.

Подать заявку на установку может любой собственник или зарегистрированный житель дома через mos.ru.

Ранее сообщалось, что каждый четвертый россиянин делает интернет-заказы раз в неделю. При этом большинство получателей стремятся забрать посылку сразу после ее поступления в пункт выдачи. Оптимальным сроком хранения посылок большинство респондентов назвали срок до 7 дней.